El entrenador dejará Alavés y asumirá al frente del Millonario, donde buscará revertir los malos resultados del equipo. El club de Núñez le pagará un resarcimiento al conjunto español, ya que su contrato vencía en junio.

El entrenador Eduardo Coudet será el nuevo director técnico de River , en reemplazo de Marcelo Gallardo , quien renunció al cargo debido a los malos resultados del equipo. El Chacho arribará en las próximas horas a la Argentina desde España y luego se pondrá al frente de los entrenamientos, de cara a los próximos encuentros del Millonario. Así lo confirmó Stefano Di Carlo, quien aseguró que será anunciado de manera oficial este miércoles.

" Mañana (por el miércoles) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente . Si todo sale bien, de los detalles operativos, en torno al mediodía va a ser", indicó el presidente del Millonario en diálogo con ESPN y en esa línea explicó que la decisión se tomó en base a unas pautas por Enzo Francescoli sobre el perfil del entrenador y "queríamos que fuera alguien de la casa".

El contrato del entrenador de 51 años vencía en junio y el Millonario acordó con el Alavés de España un resarcimiento económico de un millón de euros . Las negociaciones se aceleraron después de una reunión virtual entre el presidente del club de Núñez; el manager deportivo y el asesor Leonardo Ponzio con el DT y su representante, Christian Bragarnik y tras el anuncio de la partida de Marcelo Gallardo a cargo del primer equipo.

En tal sentido, el Chacho tendrá nuevos asistentes, ya que Damián Musto será su principal ayudante de campo en reemplazo de Patricio Graff, mientras que se espera la resolución del otro auxiliar. Además, los preparadores físicos serán Octavio Manera y Guido Cretari.

"QUERÍAMOS QUE SEA ALGUIEN DE LA CASA" Stefano Di Carlo explicó por qué River eligió al Chacho Coudet para ser el nuevo DT del Millonario. Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/M07H4pliCs

El acuerdo estipularía que el vínculo del exentrenador de Racing y Rosario Central con el club de Núñez será hasta diciembre de 2027. “Chacho es un metódico, un trabajador y un obsesivo en lo que hace. La exigencia de River no permite que alguien flote”, agregó Di Carlo.

Chacho Coudet

En tanto, se espera que su debut sea contra Huracán en Parque Patricios el 12 de marzo por la décima fecha del torneo Apertura, aunque en caso de que se levante el paro de los clubes, su primer partido podría ser el domingo frente a Atlético Tucumán en el Monumental.

Desde que Gallardo anunció su renuncia de la dirección técnica del equipo, la dirigencia de River salió rápidamente a buscar su reemplazo. En esa línea, el presidente del Millonario explicó que si bien se abarajaron varios nombres con las especificaciones que sea del riñón de Núñez, Ramón Díaz no estuvo en la consideración y "fuimos derecho a Coudet". "No hicimos contacto con nadie más porque estamos absolutamente decididos en lo que tiene que ver con esta nueva etapa y con este contrato que logramos acordar".

Coudet dirigió 55 partidos de Alavés, con 17 triunfos, 16 empates y 22 derrotas. Había sido designado al frente del equipo en diciembre de 2024.

El paso de Chacho Coudet como futbolista de River

El paso de Coudet por River Plate se dividió en dos etapas fundamentales: la primera entre 1999 y 2002, y la segunda tras un breve paso por Europa, entre 2003 y 2004. Durante estos años, el mediocampista no solo se destacó por su despliegue por la banda derecha y su capacidad de centro, sino por ser el "alma" del vestuario.

Con 146 partidos jugados, 22 goles y cinco títulos locales bajo el brazo (Apertura 1999, Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004), Coudet se consolidó como una pieza clave en la historia ganadora del club. Sin embargo, también dejó una gran huella en aquel plantel por ser el gran bromista del grupo.

Una de las historias más recordadas ocurrió durante una concentración, cuando en un intento de revancha contra sus compañeros, que lo habían mojado con agua, terminó utilizando un matafuegos a modo de chiste. De forma accidental, afectó temporalmente la visión del delantero Esteban "Bichi" Fuertes.