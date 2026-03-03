Chacho Coudet será el nuevo DT de River: cuándo será su primer partido El entrenador alcanzó un acuerdo con la dirigencia del Millonario y será presentado este miércoles. Su contrato será hasta diciembre de 2027. Por + Seguir en







Coudet será el nuevo DT de River.

El entrenador Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo director técnico de River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien renunció al cargo debido a los malos resultados del equipo. El Chacho arribará en las próximas horas a la Argentina desde España y luego se pondrá al frente de los entrenamientos, de cara a los próximos encuentros del Millonario.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó que Coudet será presentado este miércoles como entrenador del equipo para suceder a Gallardo. "Mañana (este miércoles) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, de los detalles operativos, en torno al mediodía va a ser", expresó en diálogo con ESPN.

En este marco, se espera que el debut del Chacho sea contra Huracán en Parque Patricios el 12 de marzo por la décima fecha del torneo Apertura, aunque en caso de que se levante el paro de los clubes, su primer partido podría ser el domingo frente a Atlético Tucumán en el Monumental.

Chacho Coudet Chacho Coudet será el nuevo entrenador de River. El contrato del entrenador de 51 años vencía en junio y el Millonario acordó con el Alavés de España un resarcimiento económico de un millón de euros. Las negociaciones se aceleraron después de una reunión virtual entre el presidente del club de Núñez; el manager deportivo y el asesor Leonardo Ponzio con el DT y su representante, Christian Bragarnik y tras el anuncio de la partida de Marcelo Gallardo a cargo del primer equipo.

Desde que Gallardo anunció su renuncia de la dirección técnica del equipo, la dirigencia de River salió rápidamente a buscar su reemplazo. En esa línea, el presidente del Millonario explicó que si bien se abarajaron varios nombres con las especificaciones que sea del riñón de Núñez, Ramón Díaz no estuvo en la consideración y "fuimos derecho a Coudet". "No hicimos contacto con nadie más porque estamos absolutamente decididos en lo que tiene que ver con esta nueva etapa y con este contrato que logramos acordar".