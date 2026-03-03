3 de marzo de 2026 Inicio
Chacho Coudet será el nuevo DT de River: cuándo será su primer partido

El entrenador alcanzó un acuerdo con la dirigencia del Millonario y será presentado este miércoles. Su contrato será hasta diciembre de 2027.

Por
Coudet será el nuevo DT de River.

Coudet será el nuevo DT de River.

El entrenador Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo director técnico de River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien renunció al cargo debido a los malos resultados del equipo. El Chacho arribará en las próximas horas a la Argentina desde España y luego se pondrá al frente de los entrenamientos, de cara a los próximos encuentros del Millonario.

Chacho Coudet será el nuevo entrenador de River.
Di Carlo confirmó que el Chacho Coudet será el nuevo DT de River: "Queríamos a alguien de la casa"

El presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó que Coudet será presentado este miércoles como entrenador del equipo para suceder a Gallardo. "Mañana (este miércoles) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, de los detalles operativos, en torno al mediodía va a ser", expresó en diálogo con ESPN.

En este marco, se espera que el debut del Chacho sea contra Huracán en Parque Patricios el 12 de marzo por la décima fecha del torneo Apertura, aunque en caso de que se levante el paro de los clubes, su primer partido podría ser el domingo frente a Atlético Tucumán en el Monumental.

Chacho Coudet
Chacho Coudet ser&aacute; el nuevo entrenador de River.

Chacho Coudet será el nuevo entrenador de River.

El contrato del entrenador de 51 años vencía en junio y el Millonario acordó con el Alavés de España un resarcimiento económico de un millón de euros. Las negociaciones se aceleraron después de una reunión virtual entre el presidente del club de Núñez; el manager deportivo y el asesor Leonardo Ponzio con el DT y su representante, Christian Bragarnik y tras el anuncio de la partida de Marcelo Gallardo a cargo del primer equipo.

Desde que Gallardo anunció su renuncia de la dirección técnica del equipo, la dirigencia de River salió rápidamente a buscar su reemplazo. En esa línea, el presidente del Millonario explicó que si bien se abarajaron varios nombres con las especificaciones que sea del riñón de Núñez, Ramón Díaz no estuvo en la consideración y "fuimos derecho a Coudet". "No hicimos contacto con nadie más porque estamos absolutamente decididos en lo que tiene que ver con esta nueva etapa y con este contrato que logramos acordar".

Coudet dirigió 55 partidos de Alavés, con 17 triunfos, 16 empates y 22 derrotas. Había sido designado al frente del equipo en diciembre de 2024.

El paso de Chacho Coudet como futbolista de River

El paso de Coudet por River Plate se dividió en dos etapas fundamentales: la primera entre 1999 y 2002, y la segunda tras un breve paso por Europa, entre 2003 y 2004. Durante estos años, el mediocampista no solo se destacó por su despliegue por la banda derecha y su capacidad de centro, sino por ser el "alma" del vestuario.

Con 146 partidos jugados, 22 goles y cinco títulos locales bajo el brazo (Apertura 1999, Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004), Coudet se consolidó como una pieza clave en la historia ganadora del club. Sin embargo, también dejó una gran huella en aquel plantel por ser el gran bromista del grupo.

Una de las historias más recordadas ocurrió durante una concentración, cuando en un intento de revancha contra sus compañeros, que lo habían mojado con agua, terminó utilizando un matafuegos a modo de chiste. De forma accidental, afectó temporalmente la visión del delantero Esteban "Bichi" Fuertes.

