El tormento atraviesa River y que Gallardo no esperaba para la seguidilla de partidos

El "Muñeco" deberá rediseñar su equipo sin uno de sus referentes. Todo lo que tenés que saber.

Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.



River recibió un golpe inesperado en el momento más importante de la temporada. La salida de Sebastián Driussi por lesión, durante el choque de ida ante Palmeiras por la Copa Libertadores, encendió todas las alarmas en Núñez y puso a Marcelo Gallardo frente a un escenario que no figuraba en sus planes inmediatos. El delantero, que había llegado para reforzar el ataque, ahora estará ausente justo en pleno calendario que está exigiendo al máximo al plantel.

Messi tendría definido su futuro a nivel clubes.
Te puede interesar:

Solo faltan detalles: Messi jugaría en este equipo en 2026

La molestia se presentó en el segundo tiempo del duelo disputado en el Monumental ante el club brasileño y obligó al jugador a abandonar el campo con gestos de dolor y frustración. Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el bíceps femoral izquierdo que lo mantendrá alejado de las canchas al menos por tres semanas. Esta situación no solo lo marginó del encuentro ante Atlético de Tucumán y de la revancha en Brasil, sino también de compromisos importantes del Torneo Clausura.

La ausencia de Driussi no es un hecho aislado en lo que va del año. El delantero ya arrastraba un historial de lesiones en 2025, que incluyeron problemas musculares y un severo esguince en el tobillo durante el Mundial de Clubes. Esta nueva baja vuelve a poner en debate su estado físico y las variantes que Gallardo tendrá que diseñar para cubrir un espacio sensible en la delantera.

En este panorama, el entrenador deberá decidir entre Facundo Colidio y Miguel Borja como alternativas más inmediatas, aunque no se descarta un cambio de esquema para mitigar la ausencia del atacante.

Driussi lesión

Los números de Sebastián Driussi en River

Desde su regreso al club, Driussi disputó 135 encuentros oficiales con la camiseta de River, donde convirtió 37 goles y repartió 12 asistencias. Su aporte se distribuye entre competencias locales e internacionales, con 84 partidos y 25 tantos en la liga, 13 presentaciones y 2 goles en copas nacionales, además de 38 encuentros en torneos internacionales, donde firmó 10 conquistas.

Driussi Moreno




