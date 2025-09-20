21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

River perdió 2-0 en su visita a Atlético Tucumán y ahora piensa en la Libertadiores

En el estadio Monumental José Fierro, el "Millonario" cayó ante el "Decano" con un equipo alternativo. El próximo miércoles jugará la revancha contra Palmeiras por un pase a la semifinal de la Libertadores.

Por
River visita a Atlético Tucumán.

River visita a Atlético Tucumán.

Atlético Tucumán dio un golpe en la Zona B del Torneo Clausura al vencer 2-0 a River en el estadio Monumental José Fierro. Con autoridad y aprovechando sus momentos, el equipo de Lucas Pusineri sumó tres puntos clave que lo afirman entre los protagonistas del campeonato.

La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería.
Te puede interesar:

Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso

El partido se abrió en el primer tiempo gracias a una pelota parada: tras un tiro de esquina y una mala salida de Jeremías Ledesma, Clever Ferreira encontró el espacio para marcar el 1-0. Ya en el complemento, Leandro Díaz amplió la diferencia desde el punto penal, luego de una infracción de Boselli dentro del área.

El conjunto de Marcelo Gallardo no logró imponer su juego y pagó caro sus errores. La derrota lo obliga a ceder la punta de la Zona B, que ahora queda en manos de Riestra, y además abre la posibilidad de que Boca y Rosario Central lo alcancen en la Tabla Anual.

El millonario presentó un equipo con mayoría de suplentes, ya que prioriza la Copa Libertadores. El “Millonario” viene de caer 2-1 en el Monumental frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final y el próximo miércoles, a las 21.30, disputará la revancha en San Pablo.

River salió a la cancha con: Ledesma; Bustos, Boselli, Rivero, Casco (capitán); De la Cuesta, Galoppo, Galarza, Quintero; Colidio y Borja.

Por su parte, Atlético Tucumán formó con Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz.

Los goles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1969561044029719024&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1969578852608266659&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River enfrenta a Atlético Tucumán con un equipo alternativo.

Con la mente en la Libertadores: River visita a Atlético Tucumán con un equipo alternativo

Ambos vistieron la camiseta del Al-Nassr.

Dos futbolistas que jugaron en River y en Arabia Saudita: pocos lo sabían

River vs. Racing, por Copa Argentina.

River y Racing tienen fecha confirmada para el esperado duelo de Copa Argentina: cuándo juegan

Giralt y Varsky no relatarán a River Plate y la noticia sorprendió a los hinchas.

Giralt y Varsky no relatarán a River contra Atlético Tucumán: quiénes los reemplazarán

Este jugador compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Lamine Yamal y un elogio inesperado para un ex River: "Me encanta"

El Verdao fue superior a River y se llevó el primer cruce.
play

River reaccionó tarde y no le alcanzó: perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final

Rating Cero

play

Maritchu Seitún: "Tenemos que conversar con los chicos mientras todavía nos escuchan"

La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería.
play

Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso

Airbag actuó en la capital correntina luego del siniestro que dejó el saldo de un muerto hasta el momento.

Tras el choque fatal en el puente entre Chaco y Corrientes, Gastón Sardelli cruzó en lancha para llegar al recital de Airbag

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

últimas noticias

play

Maritchu Seitún: "Tenemos que conversar con los chicos mientras todavía nos escuchan"

Hace 13 minutos
Prevenir implica educar y acompañar los cuidados emocionales como parte de la rutina médica.

El suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes y es récord en jóvenes de 20 a 29 años

Hace 25 minutos
El consumo masivo volvió a caer en agosto y retrocede 1,9%

El consumo masivo volvió a caer en agosto y retrocede 1,9%

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3815 del sábado 20 de septiembre de 2025

Hace 1 hora
play

Beto Casella analizó la situación del país: "No recuerdo peor momento que éste"

Hace 1 hora