River perdió 2-0 en su visita a Atlético Tucumán y ahora piensa en la Libertadiores

Atlético Tucumán dio un golpe en la Zona B del Torneo Clausura al vencer 2-0 a River en el estadio Monumental José Fierro. Con autoridad y aprovechando sus momentos, el equipo de Lucas Pusineri sumó tres puntos clave que lo afirman entre los protagonistas del campeonato.
El partido se abrió en el primer tiempo gracias a una pelota parada: tras un tiro de esquina y una mala salida de Jeremías Ledesma, Clever Ferreira encontró el espacio para marcar el 1-0. Ya en el complemento, Leandro Díaz amplió la diferencia desde el punto penal, luego de una infracción de Boselli dentro del área.
El conjunto de Marcelo Gallardo no logró imponer su juego y pagó caro sus errores. La derrota lo obliga a ceder la punta de la Zona B, que ahora queda en manos de Riestra, y además abre la posibilidad de que Boca y Rosario Central lo alcancen en la Tabla Anual.
El millonario presentó un equipo con mayoría de suplentes, ya que prioriza la Copa Libertadores. El “Millonario” viene de caer 2-1 en el Monumental frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final y el próximo miércoles, a las 21.30, disputará la revancha en San Pablo.
River salió a la cancha con: Ledesma; Bustos, Boselli, Rivero, Casco (capitán); De la Cuesta, Galoppo, Galarza, Quintero; Colidio y Borja.
Por su parte, Atlético Tucumán formó con Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz.
Los goles
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1969561044029719024&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1969578852608266659&partner=&hide_thread=false