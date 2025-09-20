River perdió 2-0 en su visita a Atlético Tucumán y ahora piensa en la Libertadiores En el estadio Monumental José Fierro, el "Millonario" cayó ante el "Decano" con un equipo alternativo. El próximo miércoles jugará la revancha contra Palmeiras por un pase a la semifinal de la Libertadores. Por







River visita a Atlético Tucumán.

Atlético Tucumán dio un golpe en la Zona B del Torneo Clausura al vencer 2-0 a River en el estadio Monumental José Fierro. Con autoridad y aprovechando sus momentos, el equipo de Lucas Pusineri sumó tres puntos clave que lo afirman entre los protagonistas del campeonato.

El partido se abrió en el primer tiempo gracias a una pelota parada: tras un tiro de esquina y una mala salida de Jeremías Ledesma, Clever Ferreira encontró el espacio para marcar el 1-0. Ya en el complemento, Leandro Díaz amplió la diferencia desde el punto penal, luego de una infracción de Boselli dentro del área.

El conjunto de Marcelo Gallardo no logró imponer su juego y pagó caro sus errores. La derrota lo obliga a ceder la punta de la Zona B, que ahora queda en manos de Riestra, y además abre la posibilidad de que Boca y Rosario Central lo alcancen en la Tabla Anual.

El millonario presentó un equipo con mayoría de suplentes, ya que prioriza la Copa Libertadores. El “Millonario” viene de caer 2-1 en el Monumental frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final y el próximo miércoles, a las 21.30, disputará la revancha en San Pablo.

River salió a la cancha con: Ledesma; Bustos, Boselli, Rivero, Casco (capitán); De la Cuesta, Galoppo, Galarza, Quintero; Colidio y Borja.