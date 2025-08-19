19 de agosto de 2025 Inicio
Alerta meteorológica por ciclogénesis en el AMBA: los partidos de Vélez, Racing y Huracán, en la mira

Los tres equipos disputarán la vuelta por los octavos de final de Libertadores y Sudamericana, por lo que deberán evaluar cómo se desarrolla la cuestión climática durante este martes para garantizar el buen estado del campo de juego. ¿Qué dice Conmebol sobre las postergaciones?

¿Se juegan las revanchas de Racing, Vélez y Huracán?

Este martes se esperan lluvias durante todo el día producto de la llegada de la ciclogénesis al AMBA, por lo que Racing, Vélez y Huracán están a la expectativa de lo que ocurrirá con sus partidos de Copa.

River empató 0-0 con Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final y dejó la llave abierta

Esta noche Racing recibirá a Peñarol y Vélez a Fortaleza, ambos compromisos correspondientes a los octavos de final por la Copa Libertadores. Por Copa Sudamericana, Huracán será local ante Once Caldas.

Si bien desde los clubes no se expidieron al respecto, de acuerdo con lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el diluvio se extenderá a lo largo de todo el día, por lo que habrá que evaluar el drenaje de las canchas para ver si se puede garantizar el estado del campo de juego.

racing lluvia

De acuerdo con el ente meteorológico, las lluvias más fuertes se sentirán durante la mañana y hasta las primeras horas de la tarde, por lo que los partidos no correrían peligro. En el caso de Racing, como los hinchas de Peñarol deberán ingresar a eso de las 16, la expectativa es aún mayor teniendo en cuenta la anticipación con la que deberán estar en la cancha.

Qué dice la Conmebol sobre las postergaciones

De acuerdo con el reglamento, existen tres posibilidades:

  • Suspensión temporal: si hay lluvia, el árbitro puede detener el juego temporalmente para evaluar la situación.
  • Suspensión definitiva: Si las condiciones climáticas empeoran (tormenta eléctrica, por ejemplo), el árbitro puede suspender el partido definitivamente. Se prioriza la seguridad y se sigue un protocolo que incluye un tiempo de espera de hasta 45 minutos.
  • Reanudación o reprogramación: Si se suspende un partido definitivamente, se intentará reanudar dentro de las 24 horas siguientes, o se reprogramará para otra fecha si no es posible.
