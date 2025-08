River sigue sumando experiencia en el club y contrató a una leyenda del ascenso, Pablo Vico , como asesor de técnicos del área formativa del club. “La gente de River me dio un respeto total”, aseguró.

Tras su salida de Brown de Adrogué en mayo del año pasado, Vico fue contratado por el Agropecuario de Carlos Casares en agosto, pero solo dirigió once partidos donde ganó cuatro, empató dos y perdió cinco, y desde entonces, a sus 69 años, está sin trabajo.

Pero recientemente, el entrenador reconoció que, por la mañana, “día por medio, voy a trabajar al predio municipal de deportes de Burzaco, para hacer clínicas de fútbol de mujeres o varones” y por la tarde trabaja para River, asesorando a los técnicos que recién se están iniciando en las escuelas del club.

“Puede ser Adrogué, en Calzada, en Quilmes, en Florencio Varela, viendo casi más de 800 chicos y asesorando a los chicos jóvenes, a los entrenadores que tienen ellos”, señaló sobre su rol en el club en diálogo con Súper Deportivo Radio.

Pablo Vicó

En ese sentido, explicó que su desembarco en Núñez se dio por intermedio de Hermes Desio, quien supo ser director Deportivo del Fútbol Formativo de River hasta diciembre pasado. “Por lo menos la gente que está al mando de esas escuelas, están contentos conmigo. Eso quiere decir que algo lindo dejaste. Te llena de orgullo”, sostuvo contento.

“Eso me permite tener la cabeza ocupada. Aparte, la gente de River un respeto total conmigo. No podían creer que les dijera que sí. Yo les pedí no dirigir a los chicos, pero sí es una linda función con los entrenadores”, reconoció sobre su nuevo rol en el club Millonario.

Cuándo vuelve a jugar River

Luego de haber logrado la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina y el breve parate de por el Torneo Clausura, River ya tiene la mente puesta en lo que serán los próximos compromisos en agosto.

El sábado 9 de agosto, el Millonario deberá viajar a Avellaneda para jugar frente a Independiente en el Estadio Libertadores de América, a partir de las 18:30.

Tras ello, el jueves 14 el equipo dirigido por Marcelo Gallardo disputará el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay en Asunción, desde las 21:30.

Tres días después, recibirá a Godoy Cruz de Mendoza en el Monumental para jugar la quinta fecha del Clausura desde las 16:30.