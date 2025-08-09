Independiente y River no se sacan diferencias y empatan 0-0 en Avellaneda El Millonario, que busca de recuperar la punta de la Zona B, visita al Rojo, que no ganó todavía en lo que va del torneo, por la 4ª fecha del Torneo Clausura. Dirige el árbitro Nazareno Arasa. Por







River empata con Independiente, en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la 4ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El Millonario quiere recuperar la punta de su grupo, e irá con lo mejor que tiene a Avellaneda en busca de los tres puntos. El Rojo necesita sumar en una competencia que aún no ganó. Dirige el árbitro Nazareno Arasa.

Fue difícil de mirar el primer tiempo en Avellaneda. Los dos equipos propusieron una presión constante, pero se olvidaron del juego asociado una vez que tenían la pelota, y el partido se tornó discreto. Tanto, que hubo que esperar sobre el final para encontrar una jugada clara en el encuentro.

Enzo Perez Loyola @RiverPlate El uruguayo Matías Abaldo, la apuesta del DT Julio Vaccari, se puso por primera vez la camiseta de Independiente y no desentonó. De sus pies llegaron las dos primeras claras del Rojo: un balón que no enganchó bien en el área y una asistencia bárbara que dejó solo a Walter Mazzanti y no pudo definir ante la salida del arquero Franco Armani.

La mala noticia para el Millonario fue la lesión de Germán Pezzella sobre el final del primer tiempo: en una jugada desafortunada con Mazzanti, quedó enganchada su rodilla izquierda y se retiró entre lágrimas del partido. Sus compañeros consolaron al campeón del mundo con la Selección argentina en 2022 y se esperan estudios para confirmar una lesión que no pinta de la mejor manera.

Embed PEZZELLA LESIONADO EN RIVER El defensor quedó muy dolorido tras una disputa con Mazzantti



En el segundo tiempo apareció el equipo local. Independiente aprovechó el golpe que significó la lesión de Pezzella y el flojo rendimiento de todo River para tomar protagonismo. Sin embargo, el VAR fue su peor enemigo. Es que el golazo de Santiago Montiel de media vuelta, y el tanto de Mazzanti, tras desborde de Federico Vera fueron anulados por offsides muy finitos. El Rojo era más.