Le dijo que no a River y ahora atraviesa un duro presente en Europa

En poco más de un mes apenas sumó una asistencia y no logró consolidarse como titular indiscutido. Santino Andino estuvo en el centro de la escena durante el último mercado de pases, cuando su nombre apareció vinculado a River. Finalmente, el atacante decidió no aceptar la propuesta y continuar su carrera en el fútbol europeo.

Luego de su salida de Godoy Cruz, el joven fue transferido al Panathinaikos a cambio de 10 millones de euros. La operación representó una apuesta fuerte del conjunto griego, que confió en su proyección y en el potencial mostrado en el torneo argentino.

El estreno generó entusiasmo ya que el 1° de febrero, en el triunfo 3-0 frente a AE Kifisias, aportó una asistencia, disputó 80 minutos y lució el dorsal número 10. Pese a eso, con el correr de los partidos, su protagonismo fue disminuyendo.

Desde entonces, aunque fue titular en varios encuentros del certamen local, su cantidad de minutos en cancha se redujo progresivamente. Solo completó un partido entero, en la caída 2-0 ante PAOK por la semifinal de la Copa de Grecia. En la Europa League sumó 25 minutos frente a Viktoria Plzen y, en la revancha, permaneció en el banco de suplentes. El entrenador Rafa Benítez no brindó explicaciones públicas sobre su menor participación.

Santiago Andino Redes sociales La carrera de Santino Andino El recorrido profesional de Santino Andino comenzó en Godoy Cruz, institución en la que se formó y dio el salto a Primera División. Durante 2024 disputó 15 encuentros en el Torneo Betano y convirtió dos goles.

En 2025 amplió su presencia: jugó 21 partidos de liga y marcó cuatro tantos, además de participar en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, donde sumó ocho presentaciones y dos conquistas. En total, acumuló 45 partidos oficiales con ocho goles antes de su transferencia al exterior. Santiago Andino Redes sociales Su llegada al Panathinaikos marcó su primera experiencia fuera del país. Hasta el momento, lleva ocho encuentros disputados y 531 minutos en cancha, con una asistencia como único aporte estadístico.