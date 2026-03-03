3 de marzo de 2026 Inicio
Cómo le fue a Chacho Coudet ante Boca: de aquella polémica final con Rosario Central a los clásicos con Racing

El ahora exentrenador de Alavés dirigió a Rosario Central y Racing en el fútbol argentino y en total se enfrentó al Xeneize en seis oportunidades, tanto en la Liga Profesional como en la Copa Argentina.

Por
En el banco de Rosario Cental y Racing

En el banco de Rosario Cental y Racing, Coudet logró 3 victorias, 2 empates y una derrota

Eduardo “Chacho” Coudet es el elegido para reemplazar a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes de River y, tras su desvinculación del Alavés de España, se espera que llegue en las próximas horas, pero pensando en los futuros enfrentamientos, la mira está en Boca. ¿Cómo está su historia frente al Xeienze?

Coudet será el nuevo DT de River.
Si bien el Chacho ya tiene una larga experiencia como entrenador, en el fútbol argentino se sentó en el banco de suplentes de Rosario Central y Racing y en esos dos períodos se enfrentó al conjunto de La Boca en 6 oportunidades, entre Liga Profesional y Copa Argentina, y en números, los resultados lo favorecen: tres victorias, dos empates y una derrota.

En el Canalla, el ahora exentrenador de Alavés de España, estuvo durante el período de enero de 2015 a diciembre de 2016: en su debut como técnico disputó la final de la Copa Argentina 2015 y perdió por 2 a 0 contra Boca en un partido que despertó varias polémicas por el arbitraje de Diego Ceballos. "Nos robaron la final", fue el duro descargo del exjugador del conjunto rosarino.

Embed - Coudet: "Nos robaron la final". Central 0 - Boca 2. Final. Copa Argentina 2015. FPT.

Tres días después de ese duelo, se debieron enfrentar nuevamente, aunque por la Liga Profesional, y se tomó “una revancha” en el Gigante de Arroyito: los rosarinos se quedaron con la victoria por 3 a 1.

Ya en el 2016, chocaron dos veces más: el primero fue por los cuartos de final de la Copa Argentina de esa edición y también se quedó con la victoria por 2 a 1, mientras que en la Liga, ya en La Bombonera, el encuentro finalizó 1 a 1.

En Avellaneda estuvo entre el período de enero de 2018 a diciembre de 2019, donde logró dos empates: en el primer año que se enfrentaron, igualaron 2 a 2 y en 2019, en condición de visitante, finalizaron 1 a 1.

Cuándo llegará Chacho Coudet a River

Después de algunas charlas, finalmente Eduardo “Chacho” Coudet terminó arreglando con los dirigentes de River y será el nuevo entrenador de River, ocupando el lugar de Marcelo Gallardo.

Tras su desvinculación con el Alavés español, el Millonario tendrá que abonar aproximadamente un millón de euros en compensación para liberar al técnico argentino. Con este acuerdo pactado, se estima que llegue a Argentina este miércoles para asumir el cargo hasta diciembre de 2027.

Ante este panorama, se espera que su debut sea contra Huracán en Parque Patricios el 12 de marzo por la décima fecha del torneo Apertura, aunque en caso de que se levante el paro de los clubes, su primer partido podría ser el domingo frente a Atlético Tucumán en el Monumental.

