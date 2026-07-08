Junín: la escalofriante carta que dejó el sospechoso de matar a una mujer y secuestrar a su hija

El manuscrito fue hallado durante un allanamiento en la casa de Sebastián Daniel Bonafe. Allí describió el crimen que planeaba cometer, su posible fuga y dejó un mensaje dirigido a su madre.

La causa por el femicidio de Mercedes Errapan incorporó un elemento que podría resultar determinante para reconstruir cómo fue planificado el ataque. Durante un allanamiento en la vivienda de Sebastián Daniel Bonafe, los investigadores encontraron una carta manuscrita en la que el acusado asentó sus intenciones antes del crimen y hasta describió cómo pensaba escapar.

Femicidio en Junín: un hombre denunciado por grooming asesinó a una mujer y secuestró a su hija

El documento apareció pocas horas después de que Bonafe fuera detenido en Pergamino, donde había escapado con la hija de 7 años de la víctima tras el asesinato cometido en Junín. La menor fue encontrada sana y salva luego de un operativo que incluyó la activación de la Alerta Sofía.

En el manuscrito, el acusado reconoció el asesinato al escribir: "Cometí un error, que fue matar a Mechi. Era matarme o matarla a ella". También expresó que abandonaría la ciudad de Junín y dejó una reflexión sobre el futuro: "Tal vez muero o tal vez no. Pero no sé qué va a ser de mi vida".

Además de la aparente confesión, el texto expone que el ataque habría sido pensado con anticipación. "Mi plan es: matar a Mechi y a Jona e irme de Junín", escribió Bonafe, quien también dejó en evidencia que planeaba asesinar a la pareja de la víctima antes de escapar. Incluso aseguró que utilizó el celular de su abuela para "estudiar el mapa" y definir "qué calles tomar", antes de pedirle a su madre: "Espero que lo leas antes que la Policía".

En otro de los pasajes negó la acusación por grooming que pesaba en su contra al afirmar: "Te juro que jamás filmé a la nena y siempre la respeté como si fuera mi hija". Sin embargo, admitió que avanzaría con el plan al escribir: "Hoy me estoy equivocando en hacer esto". La carta concluye con un pedido para que la carta fuera destruida: "Ojalá que mi plan resulte, quemá esto por favor", pidió y dejó un mensaje final a su familia: "Perdón, perdón y perdón. Pero es mi destino, pase lo que pase".

"Cometí un error, que fue matar a Mechi. Era matarme o matarla a ella", escribió Bonafé en una carta. Redes sociales

Qué dijo el ministro de Seguridad bonaerense sobre el rescate de la nena

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que la rápida difusión de la Alerta Sofía fue determinante para encontrar a la hija de la víctima pocas horas después del femicidio. Según detalló, la fotografía del sospechoso comenzó a circular por distintos medios y permitió obtener un dato clave para la investigación.

"Gracias a la Alerta Sofía y que empezó a circular por diferentes medios la cara del femicida, un docente se contactó con nosotros porque lo había encontrado haciendo dedo y lo llevó en su auto a Pergamino", reveló el funcionario durante una entrevista con C5N.

Alonso también confirmó que la menor fue rescatada en buen estado de salud y describió cómo actuó la Policía cuando logró localizar al acusado. "La menor se encuentra en buen estado de salud, está sana y a resguardo", aseguró.

En ese sentido, detalló que Bonafe amenazó con lastimar a la niña cuando fue rodeado por los efectivos, aunque la negociación permitió evitar un desenlace trágico. "El policía que lideró la búsqueda estableció una negociación y finalmente se lo redujo, se lo desarmó y se puso a la nena a resguardo", precisó.

Por último, el ministro destacó la rapidez con la que se desarrolló el operativo. Indicó que el llamado al 911 por el asesinato ingresó a las 10:15 y que alrededor de las 13 un docente aportó la información que permitió ubicar al sospechoso. "Cuando trabajamos en equipo y las cosas se hacen profesionalmente conseguimos buenos resultados", concluyó.