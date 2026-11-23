Las cargadas de Flavio Azzaro a Leo Ponzio por cómo se vistió en el último partido de River El periodista deportivo suele mezclar análisis riguroso con humor, y en la victoria millonaria ante Lanús que le permitió avanzar a cuartos de final se permitió bromear con su entrenador.







CRITICARON EL OUTFIT DE PONZIO Y VINO A DEFENDERSE A #NoPodemosPerder https://t.co/EG0Xt1fNSh — AZZ (@azzenstream) November 23, 2026 Flavio Azzaro no se lo iba a perder. El conductor del streaming del cual es dueño suele tener una fijación con la indumentaria de los directores técnicos, a los cuales califica según se visten.

Leonardo Ponzio cayó en la volteada y el bueno de Flavio no se guardó nada, tratándolo de cheto por el modelo de pantalón -muy fashion, eso sí- que se puso ante Lanús.

La jaula de la moda Pero no solo el elegante modelo elegido por el flamante entrenador riverplatense fue objeto de especial atención, sino que Azzaro cuestionó con severidad el color que eligió.