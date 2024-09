Riquelme ingresó al Salón de la Fama: "Es un privilegio estar acá"

Durante la ceremonia, el nacido en Don Torcuato se mostró muy emocionado y agradecido por el homenaje que recibió en el teatro Bicentenario de León, Guanajuato, también en el centro de México.

“Es un privilegio estar acá. De chico solo soñaba con ser futbolista, le quería comprar la casa a mi mamá, era en lo único que soñaba. Pasó el tiempo y el 10 de noviembre de 1996 tuve la suerte de debutar en primera con la camiseta de Boca. Ese día entré a la película más linda de mi vida”, comenzó su discurso.

Y muy emocionado reconoció: “Pensé que jugar al fútbol era solo patear la pelota, disfrutar, correr, gritar un gol, dar un pase, cuando pasó el tiempo me di cuenta que no. La gente te saludaba y daba cariño, entonces empezó a tener otro sentido y otra responsabilidad. Fue fabuloso, no lo imaginaba. Nunca pensé que el ser jugador de fútbol iba a ser tan lindo, que uno iba a tener la suerte de vivir eso, conocer el mundo y muncha gente. Y que la gente te de cariño es maravillo, que estés en otro país y sepan tu nombre es increíble. Gracias, he disfrutado mucho de esta fiesta”.

Embed “Es un privilegio estar acá. Yo de chico solo soñaba con jugar al fútbol para comprarle la casa a mi mamá” Juan Román Riquelme emocionado en la gala del salón de la fama internacional. pic.twitter.com/dtz9MwnRZI — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 4, 2024

Qué es el Salón de la Fama

Es una iniciativa del Grupo Pachuca inaugurada en 2011, que cuenta con el aval de FIFA, donde reconoce a entrenadores, jugadores, dirigentes y otros personajes ligados al deporte.

La premiación se divide en diferentes categorías: investidos nacionales (que destacaron en México), internacionales, investidos decanos (destacados) y fútbol femenino.

El mismo tiene entre sus miembros a leyendas como Pelé, Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano, Zinedine Zidane, Garrincha, Eusebio, Lev Yashin y Santiago Bernabéu, entre otros.

Quiénes son los diez argentinos que están en el Salón de la Fama