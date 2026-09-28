Enner Valencia hizo historia en Boca: los insólitos récords que consiguió con sus tres goles ante Racing

El delantero ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo y marcó los tres tantos de la remontada 3-2 ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El delantero ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo y marcó los tres tantos de la remontada 3-2 ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Enner Valencia protagonizó un partido histórico con la camiseta de Boca. El delantero ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo, marcó tres goles de cabeza en 23 minutos y fue decisivo para que el Xeneize remontara un 0-2 ante Racing y se clasificara a las semifinales de la Copa Argentina.

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Valencia ingresó a los 56 minutos , cuando Boca perdía por los goles de Gastón Lodico y Adrián Martínez . A los 72 minutos descontó de cabeza tras un córner de Lautaro Blanco; ocho minutos después volvió a marcar, esta vez luego de un centro de Sebastián Villa, y en el quinto minuto de descuento apareció nuevamente por arriba para convertir el 3-2 definitivo.

Con los tres goles, Valencia ingresó en un selecto grupo de jugadores que hicieron historia con la camiseta Xeneize.

El triplete ante Racing permitió que Valencia ingresara en un registro que, hasta este domingo, solamente habían alcanzado otros cuatro futbolistas en la historia de Boca: Roberto Eugenio Cherro , en 1934 ante Vélez; Delfín Benítez Cáceres , en 1938 frente a Talleres de Remedios de Escalada; Jaime Sarlanga , en 1944 contra Banfield; y Ricardo Gareca , en 1982 ante Mariano Moreno de Junín.

El ecuatoriano se convirtió así en el quinto jugador de Boca en marcar tres goles de cabeza en un mismo partido oficial.

Triplete entrando desde el banco desde le banco de suplentes

Otro de los registros que alcanzó Valencia fue el de convertir tres goles después de haber comenzado el partido como suplente. Según los registros históricos, el único antecedente de un futbolista de Boca que había ingresado desde el banco y marcado tres goles en un mismo partido oficial era Miguel Alberto Nicolau, quien convirtió un triplete ante Huracán de Ingeniero White en el Torneo Nacional de 1968.

Valencia pasó a compartir ahora esa marca, aunque lo hizo en apenas 23 minutos y en una remontada que terminó con Boca en las semifinales de la Copa Argentina.

El décimo extranjero de Boca con un triplete

Además, Valencia se convirtió en el décimo futbolista extranjero en marcar tres goles en un mismo partido con la camiseta de Boca. La lista incluye a nombres como Edinson Cavani, Delfín Benítez Cáceres, Rafael Pratts, Roberto Cabañas y Sergio "Manteca" Martínez.

El ecuatoriano consiguió el triplete en su novena aparición con el club y en apenas 23 minutos, una marca que convirtió su actuación ante Racing en una de las más particulares de la historia reciente del Xeneize.

Una remontada que quedó en la historia

El triunfo ante Racing también se inscribe entre las remontadas de Boca después de comenzar un partido con dos goles de desventaja. El equipo logró revertir el 0-2 gracias exclusivamente a los tres tantos de Valencia.

Entre los antecedentes de este tipo aparecen remontadas históricas ante River en 1991, Vélez en 1991, Rosario Central en 1997, Vélez en 2006, Quilmes en 2013 y Central Córdoba en 2024.

Enner Valencia: "Esto es inolvidable"

Después del partido, Valencia destacó el respaldo recibido y la importancia de la noche que acababa de protagonizar. "Le agradezco a Dios por todo esto. He pasado momentos difíciles, pero yo sabía que viniendo a Boca iba a ser así. Sé lo que es jugar en un equipo grande y la exigencia que eso conlleva. Acá siempre tenés que ganar y nos preparamos para ganar", señaló en diálogo con TyC Sports.

El ecuatoriano también recordó las dificultades que tuvo durante sus primeros partidos en el club: "Sabía que llegar acá iba a ser difícil, por cómo estaba el plantel que ya estaba formado, yo venía de mucho tiempo parado después del Mundial. Sabía que me iba a costar los primeros partidos. Después me fui poniendo bien físicamente. Ahora, se dio para entrar y ayudar al equipo".

Finalmente, cuando le preguntaron en qué lugar de su carrera ubicaba esta actuación, Valencia fue contundente: "En los primeros lugares, sin lugar a duda. Esto es inolvidable. Mirá todo lo que se vive acá, ya terminó el partido y la gente sigue cantando, es impresionante".