Los jugadores de Boca se sumaron al meme viral de Di Lollo y estallaron las redes Tras la remontada ante Racing por la Copa Argentina, varios futbolistas del Xeneize aprovecharon una publicación del defensor para repetir sus frases más famosas y se multiplicaron las reacciones. Por Agregar C5N en









Los jugadores de Boca se sumaron al meme viral de Di Lollo y estallaron las redes

Boca derrotó 3-2 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y, después de la remontada, los jugadores del Xeneize se sumaron al particular meme de Lautaro Di Lollo, que volvió a ser protagonista en las redes sociales por sus característicos saludos.

El defensor publicó en Instagram varias imágenes de la jornada en Rosario y recibió rápidamente los comentarios de distintos integrantes del plantel. Miguel Merentiel, Marco Pellegrino, Alan Velasco, Malcom Braida y Tomás Belmonte aprovecharon el posteo para utilizar algunas de las expresiones que Di Lollo había popularizado en sus videos.

Entre los mensajes aparecieron referencias como "Zekieeeel", "Vacilá" y "Eso Lollio", frases que ya habían ganado una importante repercusión entre los hinchas durante los últimos días.

El origen del meme que adoptó el plantel de Boca Los saludos de Di Lollo comenzaron a circular masivamente en las redes por sus particulares modismos y, especialmente, por su forma de pronunciar algunas palabras. Dos de los videos que más se difundieron fueron un saludo a Ezequiel y otro en el que le entregó una camiseta a Nahuel con una frase que rápidamente quedó instalada entre los hinchas: "para que la vacile de regalito".

La broma llegó incluso a las redes oficiales de Boca. Luego de la remontada frente a Racing, la cuenta del club publicó una imagen de Enner Valencia festejando uno de sus goles y acompañó la publicación con una de las expresiones que se habían vuelto virales gracias a Di Lollo.

Es el mejor video de la historia, Como van a hacer un COMPILADO DE SALUDOS DEL GRAN LAUTARO DI LOLIO pic.twitter.com/PlS1L3Cjid — Marx Xeneize (@Marxxeneizismo) September 22, 2026