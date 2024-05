Retrato de una pasión: River inauguró la exposición benéfica +Arte +Fútbol

+Arte + Fútbol Milo Lockett El artista Milo Lockett realizó un cuadro durante la presentación. Fundación River

"Yo nunca entiendo la pasión por el fútbol, pero me impacta mucho. Me genera curiosidad esa pasión que se crea en la gente, en el hincha en el que va a cancha, en la gente que es fanática del club y lo convierte en su casa, en un templo sagrado. Eso me parece muy interesante", describió, con una clara dosis de asombro, el muralista Milo Lockett en diálogo con este medio.

El reconocido expositor demostró su talento en pleno hall del Museo River, ya que pintó la imagen de dos fanáticas del Millonario durante la presentación de la muestra. "Acá cada uno de los artistas va poniendo, a través de nuestra obra, la impronta de River, que es el gran protagonista. Cada uno con su lenguaje, forma, dibujo va a interpretar algo y se va a acercar a lo que es el club", resaltó Lockett acerca de la compleja misión de representar al hincha.

+Arte + Fútbol Fundación River Autoridades de Fundación River: Clara D’Onofrio, presidente; Gabriela Vaca Guzmán, vicepresidente 2°; Consuelo García Frugoni, vocal; Lucía de la Vega, directora ejecutiva. Fundación River

La exposición, ubicada en el primer piso del edificio, cuenta con creaciones muy originales. Desde un retrato de Julián Álvarez sobre gajos de una pelota de fútbol, pasando por las figuras de Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo, Ubaldo "Pato" Fillol y Ángel Labruna, un collage con el golazo de Juanfer Quintero a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, hasta imágenes de los hinchas, de la camiseta y del mismísimo estadio Monumental. Un lujo por donde se lo mire, ya que irradia la historia riverplatense desde cada cuadro.

+Arte + Fútbol Pato Fillol Pato Fillol visitó la muestra y se fotografió con la obra que lo homenajea. Fundación River

"El fútbol para mí es arte, es una expresión artística. Poder retratar lo que nos mueve a nosotros está bueno. Se le pintó al tango, a los caballos, cómo no se va a pintar el fútbol. Por eso celebro este espacio, River es vanguardia en estas cosas y me enorgullece", destacó el artista Sebastián Domenech, quien realizó numerosos cuadros de los ídolos de la institución y también dibujos que fueron publicados en distintos diarios y revistas.

El denominador común que movilizó a los muralistas y artistas fue la pasión, esa que intentaron expresar en sus producciones plásticas. Así lo definió Mónica Tiezzi, también fanática del club: "Están los abstractos, los figurativos y los que utilizan distintas técnicas. Cada uno experimenta su pasión y su amor. Es un sentimiento que se percibe en cada célula de los que somos de River. Por eso, es un placer. Yo traté de simbolizarlo en el cuadro, que se llama Las mareas de la emoción porque son los sentimientos que tenemos cuando vemos un partido. Suben en la victoria y bajan en la derrota".

Dónde se realiza la muestra +Arte +Fútbol

La exposición +Arte +Fútbol, que organiza la Fundación River, se puede visitar de lunes a domingos de 10 a 19 en el Museo River, ubicado en la avenida Presidente Figueroa Alcorta 7509. La misma se llevará a cabo hasta el domingo 19 de mayo.

Por otra parte, las personas interesadas consultar por una obra, podrán ponerse en contacto con Fernanda Akian, curadora encargada de la exposición, al teléfono 11-3692-6555 o al mail [email protected].

Los artistas que participan en la exposición

+Arte + Fútbol artistas Todos los artistas que exponen sus trabajos en la muestra. Fundación River