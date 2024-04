River lanzó el programa Terminá la escuela en casa: jugadores, empleados del club y socios podrán finalizar los estudios

"Es un día muy importante para nosotros. Como siempre decimos, hablamos de la formación de personas por encima de los deportistas. Es una forma de poder ampliar esta gran idea que tuvieron Stefano Di Carlo y 'Mechi' Miguel algunos años atrás, cuando se diagramó el programa RiverDAR, que apuntaba a terminar con la deserción escolar, ya que casi todos los jugadores que habían triunfado en River no tenían el secundario completo, porque era imposible que pudieran asistir a las clases ya que a los 17 años están compitiendo", destacó Brito.

La máxima autoridad del club expuso detalles acerca del programa: "Tiene el currículo convencional, pero adaptada de forma digital para que los 350 mil socios y los más de 900 empleados de UTEDyC puedan tener una herramienta para terminar el colegio, que es importante para el futuro de todos".

Además, se dio lugar para contar una situación personal: "Decirles a todos los empleados y trabajadores que se animen a terminar el colegio. Esto no estaba pensado en decirlo, pero yo terminé el colegio un año después porque me habían quedado unas materias pendientes. No hay que tener vergüenza, no tiene nada de malo. Es un gran orgullo poder animarse y hacerlo".

En la misma línea, Di Carlo remarcó ante C5N la relevancia de que una institución deportiva le brinde esta posibilidad a la comunidad: "Viene a complementar un camino muy largo que tiene que ver con River y la educación, que data de 40 años con la fundación del colegio River, que hoy contiene más de 1.200 chicos y seis campeones el mundo, algo que ningún colegio del planeta tiene. Después tenemos la Universidad River, el programa DAR y ahora sumamos Terminá la escuela en casa".

Muchas personas podrán acceder al programa, por la gran cantidad de asociados que cuenta el club. "River al brindar esta posibilidad online tiene mucha escala en todo el país, pero para los que vivan en la Ciudad de Buenos Aires tendrán dos instancias presenciales por semana, con tutores (...) Daremos un mejor servicio para acompañar a las personas que abandonaron la escuela", explicó Vidal, encargado del área educativa.

El ejemplo de los futbolistas profesionales

Demichelis River El directo técnico Martín Demichelis apoya la iniciativa. Redes sociales

La dirigencia de River puso como referencia principal a los jugadores de Primera División que deciden terminar sus estudios y producen un modelo a seguir para los hinchas. A tal punto que el entrenador Martín Demichelis apoya firmemente esta iniciativa para la formación de los deportistas y las mejoras que produce la educación para la práctica del juego. Lo mismo ocurre con las autoridades del Millonario, ya que entienden que todo joven que integra las Inferiores debe tener herramientas educativas para la vida más allá del fútbol.

"Son los futbolistas los pioneros porque dan el ejemplo para los chicos que quieren ser como ellos. Por eso es fundamental que un futbolista profesional que fue exitoso y que no tiene apremios económicos decida terminar el secundario. Es importantísimo. Empezamos con los futbolistas y hoy lo ampliamos para todos: socios, empleados y trabajadores", reflexionó Vidal en diálogo con este medio.

¿Quiénes pueden acceder al programa Terminá la escuela en casa?

Los socios, deportistas y empleados de River mayores de 18 años que no hayan finalizado sus estudios primarios o secundarios. Es importante destacar que no habrá límite de vacantes para inscribirse.

¿Cómo es la modalidad de estudio?

Será 100% a distancia y de forma gratuita desde cualquier punto del país, con el acompañamiento de tutores en línea. Esta modalidad será complementada con espacios presenciales de tutoría dentro del club los martes y miércoles de 17.30 a 19.30.

Modalidad de examen

Será de manera virtual y estará a cargo del equipo de la Dirección de Adultos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Períodos de inscripción