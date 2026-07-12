Mundial 2030: la FIFA analiza volver a ampliar los cupos y que jueguen 64 selecciones

El presidente de la entidad del fútbol mundial, Gianni Infantino, expuso que los dirigentes estudiarán la posibilidad. "Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo", expresó.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino , expuso que podría volver a ampliarse los cupos para el Mundial 2030 y que lo jueguen 64 equipos. La Selección argentina ya está clasificada debido a que el país albergará uno de los partidos iniciales.

En diálogo con el sitio Bluewin, Infantino se refirió a la posibilidad de que la próxima Copa del Mundo la disputen más equipos: "Sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y se debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no sólo para Europa y Sudamérica". Por lo pronto, en el Mundial 2026 se extendió de 32 a 48 selecciones participantes.

"Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y cada vez es mayor en todo el mundo. Si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando", argumentó en esta línea.

La FIFA oficializó en 2024 que España, Portugal y Marruecos serán las principales sedes de la próxima cita mundialista, mientras que acordó que habrá " una ceremonia de celebración del centenario en Montevideo y tres encuentros iniciales en Uruguay, Argentina y Paraguay" .

De esta manera, se disputarán tres partidos inaugurales, uno en cada país sudamericano, para luego continuar la competencia en territorio europeo, en lo que será un hito histórico para el deporte nacional.

El apoyo de la AFA a la posibilidad de un Mundial 2030 con 64 selecciones

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, encabezó en 2025 la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la institución y sostuvo que la intención es que participen 64 selecciones en el Mundial 2030.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, Tapia subrayó la organización de la Copa del Mundo 2030, que se jugará en España, Portugal y Marruecos, aunque tres partidos iniciales se desarrollarán en Argentina, Uruguay y Paraguay: "El Mundial del 2030 tendrá la reparación histórica de jugarse en Argentina, Uruguay y Paraguay. Digo que va a ser el de la democracia en el buen sentido".

"Sudamérica va a ser parte de ese Mundial, que reivindicará la historia del primer Mundial jugado. Vamos a ser sede compartida y tener la posibilidad de tener el partido inaugural en nuestro país", agregó en esta línea.

En tanto, expuso su intención de que participen 64 selecciones y que Argentina, Paraguay y Uruguay sean sedes de "una fase completa". También subrayó las instalaciones en el fútbol argentino y ejemplificó con el estadio Monumental de River: "Es uno de los más grandes de América con capacidad para 88 mil personas. Los estadios que se inauguraron en estos últimos tiempos y en momentos difíciles. Esto habla bien de la salud del fútbol argentino".