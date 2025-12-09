Allanan el edificio de la AFA y las sedes de Independiente, Racing y San Lorenzo Los operativos son en simultáneo y ocurren en el marco de una investigación por maniobras financieras. También hay operativos en el predio de Ezeiza y las oficinas desde donde funciona la Liga Profesional. Por + Seguir en







Allanan la sede de la AFA.

La Justicia lleva a cabo este miércoles múltiples allanamientos en el edificio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las sedes de varios clubes de primera división, entre ellos Independiente, Racing y San Lorenzo. Se trata de 35 operativos en simultáneo en búsqueda de información en el marco de una causa que investiga maniobras financieras y presunto lavado de dinero.

También hay operativos en el predio de Ezeiza y las oficinas desde donde funciona la Liga Profesional en Puerto Madero.

"Se investigan maniobras financieras de una entidad sospechada de haber creado empresas ficticias para el presunto lavado de $818 mil millones, dinero que, en parte, cree la investigación, habrían llegado a las arcas de los clubes que están siendo allanados y de la AFA", informó el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa Mañanas Argentinas.

Los distintos operativos habían sido ordenados el martes por el juez Luis Armella y se ejecutaron de manera simultánea este martes.

Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo.