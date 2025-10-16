Bombazo en Racing: cambia de marca de camiseta tras casi una década

Racing sorprendió al mundo del fútbol tras anunciar el cambio de marca de indumentaria tras casi una década. El club dejará la firma italiana Kappa a fin de año, y volverá a vestir a Nike Internacional, tras firmar un acuerdo por tres años con la marca que utilizó entre 2006 y 2008.

El presidente Diego Milito viajó especialmente a Portland, Estados Unidos, para firmar el vínculo con Federico Tortora , director comercial, por las próximas tres temporadas. "Esta alianza estratégica refuerza nuestro compromiso de vestir la historia, la pasión y la grandeza de nuestro club con la excelencia que nos define, dentro y fuera de la cancha ", expresó el conjunto de Avellaneda.

Además, añadió: "El acuerdo, celebrado en las oficinas de Portland, Estados Unidos, abarca la indumentaria de juego y entrenamiento para el fútbol profesional masculino, femenino, todas sus divisiones formativas, otros deportes y una exclusiva línea de lifestyle para que los hinchas puedan llevar su pasión a todas partes".

Por último, el mensaje concluyó que " las prendas serán confeccionadas por el departamento de producción global que garantizará los más altos estándares de calidad , innovación y desempeño". A nivel internacional, Nike viste a Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán , PSG , entre otros grandes clubes de Europa.

La firma de la pipa diseñará la camiseta que, a más tardar, se estrenará en abril del año próximo. Entre las ventajas que tendrá Racing a través del flamante sponsor técnico se destaca una mejora en el ingreso económico, la cantidad de indumentaria que generará un mayor volumen de ventas porque la empresa tiene locales comerciales en todos los shoppings del país.

Nike ya fue main sponsor de Racing entre 2006 y 2008, cuando dejó Topper. El cambio se acordó con la filial argentina. Entonces, la empresa también era main sponsor de Boca y San Lorenzo. Después, pasó a Penalty, luego a Olympikus, volvió a Topper y desde 2017 hasta fin de año, tuvo una alianza con Kappa, que también patrocina a Huracán, Aldosivi y Tigre en Primera División.

Mirá la visita de los directivos de Racing a la casa internacional de Nike