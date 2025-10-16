16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Bombazo en Racing: cambia de marca de camiseta tras casi una década

La Academia oficializó el acuerdo millonario, a través de sus redes sociales, y dejará de vestir la firma italiana Kappa en el 2026, tras nueve años.

Por
Diego Milito

Diego Milito, el presidente de Racing, junto con los directivos de Nike.

@RacingClub

Racing sorprendió al mundo del fútbol tras anunciar el cambio de marca de indumentaria tras casi una década. El club dejará la firma italiana Kappa a fin de año, y volverá a vestir a Nike Internacional, tras firmar un acuerdo por tres años con la marca que utilizó entre 2006 y 2008.

Bruno Zuculini, la figura del partido, festeja su doblete en el Lencho Sola.
Te puede interesar:

Racing volvió a sonreir: venció por 3-1 a Banfield en el Sur y sueña con los playoffs

El presidente Diego Milito viajó especialmente a Portland, Estados Unidos, para firmar el vínculo con Federico Tortora, director comercial, por las próximas tres temporadas. "Esta alianza estratégica refuerza nuestro compromiso de vestir la historia, la pasión y la grandeza de nuestro club con la excelencia que nos define, dentro y fuera de la cancha", expresó el conjunto de Avellaneda.

Además, añadió: "El acuerdo, celebrado en las oficinas de Portland, Estados Unidos, abarca la indumentaria de juego y entrenamiento para el fútbol profesional masculino, femenino, todas sus divisiones formativas, otros deportes y una exclusiva línea de lifestyle para que los hinchas puedan llevar su pasión a todas partes".

Por último, el mensaje concluyó que "las prendas serán confeccionadas por el departamento de producción global que garantizará los más altos estándares de calidad, innovación y desempeño". A nivel internacional, Nike viste a Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán, PSG, entre otros grandes clubes de Europa.

La firma de la pipa diseñará la camiseta que, a más tardar, se estrenará en abril del año próximo. Entre las ventajas que tendrá Racing a través del flamante sponsor técnico se destaca una mejora en el ingreso económico, la cantidad de indumentaria que generará un mayor volumen de ventas porque la empresa tiene locales comerciales en todos los shoppings del país.

Nike ya fue main sponsor de Racing entre 2006 y 2008, cuando dejó Topper. El cambio se acordó con la filial argentina. Entonces, la empresa también era main sponsor de Boca y San Lorenzo. Después, pasó a Penalty, luego a Olympikus, volvió a Topper y desde 2017 hasta fin de año, tuvo una alianza con Kappa, que también patrocina a Huracán, Aldosivi y Tigre en Primera División.

Mirá la visita de los directivos de Racing a la casa internacional de Nike

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fue un goleador tremendo y ahora vuelve a jugar a dos años de su retiro.

Jugó en River y Racing, fue un delantero temible y ahora vuelve a jugar a dos años de su retiro

Dos ex River y un ex Boca: los 3 futbolistas de Flamengo que Racing ya enfrentó en el pasado

Boca jugará el partido pendiente con Barracas Central.

Es oficial: el partido pendiente entre Boca y Barracas Central ya tiene día y horario

River enfrentará a Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina.

Copa Argentina: confirmaron el día, horario y sede del partido entre River e Independiente Rivadavia

Las cenizas de Russo también se esparcirán en Lanús, Rosario Central y Estudiantes

El último adiós a Miguel Ángel Russo: la familia esparció parte de sus cenizas en La Bombonera

Vildoza se reintegró a los entrenamientos del Virtus Bologna y viajará a Lyon.

Escándalo en Italia: arrestaron a Luca Vildoza por atacar a paramédicos de la Cruz Roja

Rating Cero

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

Cristian Pity Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.
play

Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar"

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.
play

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

últimas noticias

Las periodistas contaron que fueron víctimas de un acosador sexual.

Soledad Larghi denunció la violenta amenaza de un acosador: "Te voy a ir a buscar"

Hace 43 minutos
La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

Hace 45 minutos
play

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

Hace 54 minutos
El presidente Javier Milei dijo que Luis Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo.

Milei volvió a defender el rumbo económico: "Todavía falta, pero vamos en el camino correcto"

Hace 55 minutos
Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt.

Polémicas declaraciones de Karen Reichardt sobre el peronismo: "Es una enfermedad mental"

Hace 1 hora