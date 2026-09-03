3 de septiembre de 2026 Inicio
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Los mejores memes de la nueva y extraña camiseta de Racing

El equipo de Avellaneda presentó su tercera indumentaria de color amarillo y negro inspirada en sus orígenes, pero los hinchas no perdonaron el llamativo diseño y llenaron las redes de humor e ingeniosas comparaciones.

Por
Maravilla Martínez

Maravilla Martínez, la cara de la nueva camiseta de Racing.

Racing Club sorprendió a propios y extraños al presentar oficialmente su tercera camiseta para la temporada 2026, apostando por un diseño inédito que generó sorpresa inmediata entre sus hinchas. El modelo recupera el amarillo y el negro, los primeros colores elegidos por la institución, inspirados en un diseño de 1904 que nunca pudo utilizarse oficialmente en aquella época porque la liga rechazó el pedido. Sin embargo, los hinchas no perdonaron y llenaron las redes de humor e ingeniosas comparaciones.

El lateral de 25 años refuerza un sector débil de la defensa de Racing.
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Bajo el concepto de "una locura de 122 años", esta indumentaria lleva estampado en el pecho el escudo histórico de 1903 en reemplazo del actual, y tendrá su debut oficial este domingo frente a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda. Las posturas de los simpatizantes se dividieron entre quienes apoyaron la iniciativa de rescatar la historia cromática, y quienes directamente optaron por tomarse la situación con humor.

El ingenio popular no tardó en adueñarse de las pantallas con una avalancha de bromas, bautizando creativamente a la institución como “Racing de Abejaneda”, en un ocurrente juego de palabras entre la localidad del club y las abejas. Las implacables comparaciones con panales, avispas y todo tipo de conocidos personajes de color amarillo inundaron las cuentas de X e Instagram, convirtiendo a la nueva casaca en uno de los tópicos más comentados del fútbol argentino en las últimas horas.

Los memes más divertidos que dejó la presentación de la Academia

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