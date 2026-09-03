3 de septiembre de 2026 Inicio
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Pierre Gasly celebró la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para 2027: "Trabajamos bien"

El piloto francés se mostró contento por volver a tener al argentino como compañero de equipo de cara a la próxima temporada de la máxima categoría.

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Los pilotos seguirán representando a Alpine.

Los pilotos seguirán representando a Alpine.

En la previa del Gran Premio de Italia, Pierre Gasly respaldó la permanencia de su compañero tras haber compartido 30 Grandes Premios juntos y consolidar una dinámica de trabajo clave para el desarrollo de Alpine.

El momento causó mucha repercusión en las redes sociales.
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“Me alegro por Franco. Creo que estamos trabajando bien juntos en la manera en que estamos haciendo avanzar al equipo y en la dinámica que tenemos", destacó.

Además, el francés afirmó que "él ha aprendido mucho durante estos últimos dos años en la Fórmula 1 y espero que podamos seguir aportando puntos y ofreciendo el mejor rendimiento”.

Gasly y Colapinto, compa&ntilde;eros un nuevo a&ntilde;o en Alpine.

Gasly y Colapinto, compañeros un nuevo año en Alpine.

Alpine experimentará mejoras en el monoplaza de Colapinto

El fin de semana en el trazado de Monza llega con optimismo para la escudería tras los progresos vistos en Países Bajos, donde Gasly sumó al finalizar octavo en el Sprint y décimo en la carrera principal.

Esas mejoras aerodinámicas y mecánicas probadas en Zandvoort estarán disponibles a partir de este Gran Premio en el auto del piloto argentino.

El francés destacó que las actualizaciones permitieron devolver al equipo a la lucha por los puestos de puntuación, tras una racha previa al receso estival fuera del top 10, y se mostró entusiasmado por el potencial del coche para las próximas rondas.

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