Qué fue de la vida de Juan Pablo Carrizo: del descenso con River a ser investigado por AFIP

Tras una primera experiencia europea durante la cual jugó en Lazio y Zaragoza, el arquero volvió a River en 2010, cuando el club peleaba por no descender a la Primera B. Combinó buenas actuaciones con errores personales en partidos clave y se despidió del arco Millonario de la peor manera, en el empate 1-1 ante Belgrano de Córdoba en junio de 2011 que implicó perder la categoría.

Juan Pablo Carrizo en Cerro Porteño Instagram @jpcarrizo30

Qué fue de la vida de Juan Pablo Carrizo

A mediados de 2011, Carrizo volvió a Europa y pasó por Lazio, Catania e Inter de Milán. "Después del descenso de River, quise quedarme a pelearla, pero no pude por el contrato con la Lazio. Me vi obligado a dejar la imagen de que me importó un carajo todo, y no fue así. Me tuve que ir después del quilombo, en momentos que no eran buenos", explicó años después.

En la misma época, la AFIP (hoy ARCA) comenzó a investigarlo por una presunta evasión de impuestos que habría ocurrido en 2008. Según la denuncia, el arquero no había pagado el Impuesto a las Ganancias ni declarado unos $330.000, que en ese entonces equivalían a u$s100.000. Finalmente, la Justicia lo sobreseyó en 2012.

A mediados de 2017, Carrizo fue transferido al club Monterrey de México, y en 2019 llegó a Cerro Porteño de Paraguay, donde se retiró ese mismo año. Hoy en día, ya alejado de las canchas, el exarquero se dedica al golf y lo refleja en varios posteos de sus redes sociales.