Qué fue de la vida de J.J. López, el DT que descendió con River

El entrenador renunció apenas un día después del histórico fracaso deportivo, pero nunca se pudo sacar ese peso de encima. No volvió al Monumental e incluso afectó su carrera.

El histórico descenso de River a la B Nacional se concretó el 26 de junio de 2011, pero venía gestándose desde mucho antes. Además de los jugadores, los más golpeados por ese fracaso deportivo fueron el entonces presidente del club, Daniel Passarella , y el entrenador Juan José "J.J." López.

A pesar de que renunció a su cargo un día después y mantuvo un bajo perfil, el técnico nunca se pudo sacar esa carga de encima. De hecho, jamás volvió al estadio Monumental. La experiencia también influyó en su carrera: solo dirigió a dos equipos después de River y está inactivo desde 2016.

"Es una herida que sigo teniendo", confesó a La Voz del Interior en 2019 para explicar por qué nunca fue a la cancha, ni siquiera para ver el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo. "Me duelen los insultos y no quiero poner incómodo a nadie" , agregó, y sostuvo: "El que me vio como jugador, me trata más por eso que por entrenador".

"No salieron las cosas como deseábamos todos los que estábamos involucrados en mantener a River en Primera. Yo me hago cargo de la responsabilidad que tuve de manejar un equipo para llevarlo de la mejor manera a lograr triunfos y de salir de la situación en que estábamos, pero el fútbol es así", lamentó.

Cómo siguió la vida de Juan José López tras el descenso de River

J.J. López renunció a su cargo como entrenador de River el 27 de junio de 2011, inmediatamente después del descenso, y fue reemplazado por Matías Almeyda. Desde ese momento, dirigió solamente a dos clubes, ambos del Ascenso: San Martín de Tucumán, entre octubre y diciembre de 2014, y Juventud Antoniana de Salta, de febrero a noviembre de 2016.

"Creo que me va a ser difícil volver a dirigir, solo lo hice en dos equipos del interior. No creo que pueda volver a hacerlo", reconoció en 2023 durante una entrevista con Radio Rivadavia. López no volvió a trabajar desde ese momento, a pesar de que aseguró estar "dispuesto a dirigir".

"Es difícil que me den otra oportunidad en un club grande. Me sigo sintiendo parte del fútbol, pero los años pasan y las oportunidades se van cerrando", agregó. "Te pueden dar un buen dinero, pero quiero tener un buen plantel y trabajar con tranquilidad y con los elementos para hacerlo", concluyó.