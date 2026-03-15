Qué fue de la vida de Gastón Gaudio después de ganar Roland Garros Su consagración en París marcó un momento histórico para el deporte nacional. Con el paso del tiempo, el exjugador construyó una nueva etapa lejos de la competencia profesional. Por + Seguir en







Fue uno de los referentes de la llamada “Legión” que dominó el polvo de ladrillo en los años 2000. Getty Images

Gastón Gaudio alcanzó la gloria en 2004 al consagrarse campeón de Roland Garros luego de una recordada final ante Guillermo Coria.





Luego del título dio un salto en el ranking mundial y llegó a ubicarse entre los mejores del circuito ATP.





Con el paso de los años su rendimiento fue irregular y terminó retirándose del tenis profesional en 2011.





En la actualidad mantiene un vínculo con el deporte y atraviesa un momento positivo en su vida personal, donde incluso espera su segundo hijo. El triunfo de Gastón Gaudio en Roland Garros 2004 quedó grabado como uno de los momentos más recordados del deporte argentino. Aquel 6 de junio venció en una final histórica a Guillermo Coria luego de remontar dos sets y conquistar el título más importante de su carrera.

Ese logro marcó un hito histórico en el tenis nacional. El jugador nacido en Adrogué se convirtió en el tercer argentino en ganar un Grand Slam en singles, después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, y pasó rápidamente a integrar la elite del circuito mundial.

La victoria en París no solo cambió su trayectoria deportiva, sino también su lugar dentro de la historia del tenis argentino, consolidándolo como uno de los referentes de la llamada “Legión” que dominó el polvo de ladrillo en los años 2000.

Gaudio Getty Images Que fue de la vida de Gastón Gaudio Luego de la consagración en París, Gastón Gaudio dio un salto importante en el ranking, pasando del puesto 44 al Top 10 del mundo. Durante esa misma temporada disputó varias finales en torneos como Kitzbühel, Stuttgart y Bastad, aunque no logró sumar nuevos títulos en esos certámenes.

El mejor momento posterior llegó en 2005, cuando alcanzó el quinto lugar del ranking ATP y se consagró campeón en torneos sobre polvo de ladrillo como Buenos Aires, Viña del Mar, Estoril, Gstaad y Kitzbühel. Ese rendimiento le permitió participar nuevamente en el Torneo de Maestros, donde cayó en semifinales frente a Roger Federer.

Gaudio Redes sociales A partir de 2006 su nivel comenzó a fluctuar y salió del grupo de los diez mejores del mundo. En los años siguientes disputó menos torneos, obtuvo algunos títulos en el circuito Challenger y finalmente puso fin a su carrera profesional en 2011, luego de varios intentos de volver a su mejor versión. Después de su retiro permaneció durante un tiempo alejado del circuito, aunque regresó al tenis en 2018 al asumir como capitán del equipo argentino de Copa Davis, cargo que ocupó durante tres temporadas. En su vida personal, recientemente se conoció que será padre por segunda vez, una etapa que comparte con su familia lejos de la exigencia del circuito profesional.