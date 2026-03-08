8M: Mary Terán de Weiss, la tenista argentina top 10 borrada de la historia y que tuvo que exiliarse por ser peronista

La rosarina fue N°1 en el país e impulsó el deporte en el país a través del desarrollo de políticas deportivas en la época de Juan Domingo Perón, pero fue proscripta por el golpe de estado del ’55 e intentaron dejarla en el olvido. Sin embargo, su nombre volvió a emerger con los años para obtener el reconocimiento que merecía.

La vida de la tenista Mary Terán pasó por varios momentos importantes y tuvo un trágico final. No solo obtuvo méritos deportivos como ser N°1 del país, fue campeona y medallista olímpica e integró el top 10 del ranking mundial, sino que también su rol en lo social fue clave. Se involucró en el gobierno de Juan Domingo Perón para desarrollar políticas deportivas e impulsar el tenis femenino, pero intentaron borrarla de la historia y tuvo que exiliarse por el golpe de Estado del ’55.

El momento en que un misil impacta a metros de una cancha en Emiratos Árabes y causa el pánico de los jugadores

Nació en Rosario, Santa Fe, en 1918 y era hija de un bufetero del Rowing Club. Estuvo vinculada al deporte desde muy chica en una época donde todavía el deporte era un mundo de hombres y, ni hablar, elitista. Pero primero se destacaba en natación y hasta llegó a cruzar el río Paraná a los 15 años.

Pero su gran talento en el tenis hizo que el resto de los deportes quedaran relegados. Un entrenador la descubrió y la potenció para luego ser destacada entre las mejores 10 del mundo por un ranking diferente al de ahora porque, en ese momento, medios y federaciones elegían a los mejores de manera anual.

No solo fue disruptiva por involucrarse en el deporte, sino también por la vestimenta: la criticaban por usar vestidos y polleras de encaje. Mujer segura, talentosa y exitosa, el terror de la época.

En 1939, Terán le ganó un partido a Felisa Piédrola, quien era la tenista más destacada del momento, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, y fue el inicio de su carrera. Fue campeona del Abierto de Irlanda (1950), Israel (1950), Colonia (Alemania) (1951), Baden-Baden (1951) y Welsh (1954). También se colgó el oro en los Juegos Panamericanos en 1951 en el single femenino, en el dobles femenino y el bronce en el dobles mixto. Fue N° 1 del ranking en los años 1941, 1944, 1946, 1947 y 1948.

Mary Terán Mary Terán fue N°1 del mundo en 1941, 1944, 1946, 1947 y 1948. Redes sociales

En uno de los viajes por el tenis conoció al argentino Heraldo Weiss, con quien se casó en 1943, y también formó una talentosa pareja en dobles mixto. Por ese motivo, a su nombre final se le agrega el “de Weiss”, algo que se utilizaba en aquellos años, pero que queda obsoleto con el paso del tiempo. Años más tarde quedó viuda porque el deportista falleció a sus 34 años luego de enfermarse en una gira europea.

Mary Terán Mary Terán se casó con Heraldo Weiss. El Gráfico

Pero no solo se enfocaba en su carrera deportiva, sino que también fue clave para que se popularizara el deporte en el país. Por eso daba clases de tenis en el Parque Chacabuco, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de acercar la raqueta a quienes no podían comprarla y su interés llegó a la política.

Terán trabajó para el desarrollo de políticas deportivas como asesora en la Dirección de Deporte de Buenos Aires y fue vicepresidenta del Ateneo Deportivo Femenino Evita desde el 11 de julio de 1951, mientras que Elsa Irigoyen era la presidenta. El objetivo principal era organizar sus propias políticas no solo para fomentar el deporte, sino también para atraer gente.

Mary Terán Mary Terán junto a Juan Manuel Fangio, Delfo Cabrera, Reinaldo Gorno, Óscar Gálvez Leopoldo Carrera, José Froilán y Vito Dumas en Chile. Redes sociales

Algo que fue clave para la época fue que en la Constitución de 1949 se incorporó el deporte como derecho, ya que era forjador de carácter y tenía que ver con la cultura, por lo que debía ser garantizado por el Estado. Su trabajo daba sus frutos y hacía que el país avanzara en esa materia. Incluso, su gestión se concentró en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, uno de los más reconocidos del país y donde se disputa el único ATP 250 del país.

Mary Terán de Weiss: el golpe de Estado del '55 que la prohibió y obligó a exiliarse

Pero cuando la rosarina disputaba las finales del Abierto de Alemania Occidental, el gobierno de Perón fue derrocado por golpe de Estado del ’55, el cual se denominó "Revolución Libertadora". Las fuerzas intervinieron la Asociación Argentina de Tenis por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu y le enviaron un telegrama a la Federación Internacional para que no permitieran que Terán participara de los torneos.

Fue entonces que, en 1956, luego de que la Federación Internacional de Tenis le soltara la mano al asegurar que no sabían sobre su militancia política, le otorgaron la nacionalidad española y jugó en el exterior, donde ganó títulos que no fueron publicados.

En 1959 regresó al país con el gobierno de Arturo Frondizi e intentó continuar en el deporte y competir en su país. Ya había desaparecido el Ateneo, la CAD-COA y solo quedaba el tenis. El único club que le abrió las puertas para poder desarrollarse fue River Plate. Pero el boicot no era solo político, sino también deportivo.

El boicot a Mary Terán de Weiss y la Carta Abierta a la opinión pública

Ella integraba ese equipo y en el Interclubes 1963 y 1964 los rivales no se presentaron. Solo uno de ellos jugó y le ganaron 2 a 1. Pero la Asociación Argentina de Tenis realizó una investigación: “A través de las respuestas de los clubes Buenos Aires LTC, Arquitectura, Asoc. Deportes Racionales, Teléfonos, Náutico San Isidro, Comercio y Estudiantil Porteño, la razón por la que no se presentaron es el repudio que según sus integrantes merecía la Sra. Terán de Weiss por su actuación política, en una época donde el tenis sufrió indudables perjuicios”.

Mary Terán Mary Terán integró el top 10 del ranking mundial. Redes sociales

“La AAT no puede entrar a dilucidar si tal repudio es o no merecido, si la actitud es o no fundada. Sería inmiscuirse en matices de carácter político que le están expresamente vedados. Debe limitarse al aspecto estrictamente deportivo y dejar que el problema se resuelva por los protagonistas del episodio. En consecuencia, el Honorable Consejo Directivo dispone: dejar sin efecto para 1963 dicha prueba; suspender la aplicación a dicha división de lo dispuesto en el art. 27 inc. a), no produciéndose descenso alguno; se mantengan los ascensos a División Intermedia”.

Ante esto, decidió publicar una carta abierta a la opinión pública en la revista El Gráfico en 1964, en donde se quejó de todo lo que sufría. “A mi retorno a Buenos Aires, en 1959, reclamé ante la Asociación Argentina de Lawn Tennis que me puntualizara cuál era mi situación, recibiendo una nota de contestación. En la misma me informaban que estaba normalmente habilitada para intervenir en los torneos y campeonatos por ella patrocinados”.

En otra de las partes agregaba: “Ignoro cuáles son los motivos que han llevado a esta campaña, pues todas esas jugadoras comparten conmigo la responsabilidad de representar al país, especialmente entre 1946 y 1955”. Cabe destacar que una de las involucradas fue Felisa Piédrola, la tenista a la que le ganó el partido que la hizo aparecer en boca de todos.

“No tengo ni he tenido nunca nada que reprocharme y así lo atestiguan los sinnúmero de documentos que obran en mi poder, cuya publicación aclararía la equívoca situación de ciertos detractores actuales, que en su oportunidad se complacieron recibiendo aquello mismo que hoy censuran. Declaro y juro que durante toda mi actuación en el importante cargo que desempeñé jamás perseguí a nadie ni cometí actos de injusticia. Por el contrario, atendí infinidad de solicitudes de los clubes de tenis y, en la medida de mis posibilidades, he contribuido siempre a hallarles favorable solución. ¡Qué fácil olvida la gente!”.

Y finalizó: “Ahora algunos miembros del Consejo Directivo de la AALT apoyan con su silencio semejantes actitudes insultantes contra mi persona y ofensivas para una prestigiosa institución como es River Plate. Me remito al juicio de la opinión pública sana de mi país y, a pesar de todo, confío en que la cordura y equidad de los equivocados prevalezcan para que se me reconozca el lugar que merezco como mujer, como deportista, como argentina”.

Desde entonces, se dedicó a jugar al golf, pero entró en una fuerte depresión. Fue entonces que el 8 de diciembre de 1984, en un viaje con amigas a Mar del Plata, decidió arrojarse de un séptimo piso para quitarse la vida a sus 66 años.

Pasaron muchos años para que su nombre volviera a ser recordado y valorado con, al menos, un poco de lo que merecía. Y 35 años después, precisamente en 2007, la Ciudad de Buenos Aires decidió ponerle su nombre al estadio del Parque Roca. En 2014, una calle de Rosario, Santa Fe, su ciudad natal, lleva su nombre.

Estadio Parque Roca El estadio se llama Mary Terán de Weiss desde 2007.

La historia de Mary Terán de Weiss es también la historia de una injusticia: una deportista destacada que llevó al tenis argentino a lo más alto y trabajó para acercar el deporte a toda la sociedad, pero que fue perseguida, silenciada y marginada tras el Golpe de Estado en Argentina de 1955 por su vínculo con el gobierno de Juan Domingo Perón. Durante años intentaron borrar su nombre de la historia, negándole el reconocimiento que había ganado dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, el paso de los años terminó devolviéndole parte del lugar que siempre mereció en la memoria del deporte argentino.