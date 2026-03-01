1 de marzo de 2026 Inicio
El tenis argentino responde a las críticas y está más vivo que nunca: nueve jugadores en el top 100 del ranking ATP

Luego de un 2025 con grandes resultados, el país se convirtió en el tercero a nivel mundial en posicionar tenistas en los primeros puestos y está solo detrás de Estados Unidos y Francia. Además, en 2026 habrá récords de torneos de categoría Challenger en el suelo nacional.

Francisco Cerúndolo es la raqueta N°1 a nivel nacional.

Francisco Cerúndolo es la raqueta N°1 a nivel nacional.

Contra un contexto marcado por la falta de sponsors, la escasez de infraestructura y la ausencia de centros nacionales de entrenamiento, el tenis argentino vuelve a destacarse en el mapa mundial: nueve jugadores se mantienen dentro del top 100 del ranking ATP y posicionan al país como el tercero con mayor presencia en ese lote de elite.

Leonardo Aboian ocupa el puesto 997 en el ranking ATP.
Dura sanción para un tenista argentino: quedó suspendido 6 años por hacer trampa

El tenis es uno de los deportes más caros e intentar crecer es uno de los desafíos más grandes de los que recién inician. Incluso los tenistas ya consagrados también lo evidencian y cuentan las luchas que cada uno transita para avanzar. Sin embargo, ante todas las complicaciones, la actualidad es para destacar.

Sebastián Báez
Sebastián Báez.

Sebastián Báez.

El segundo tenista mejor ranqueado del país y reciente campeón del ATP 500 de Río de Janeiro, Tomás Etcheverry, habló sobre esta realidad en Jutzpa Podcast: “Yo siempre digo es un milagro lo que hace Argentina. Tenemos casi 10 argentinos dentro del top 100”.

“No tenemos ni un centro de entrenamiento, ahora lo están queriendo hacer, pero no tenemos. No tenemos ni canchas, cada uno hace la suya”, indicó el tenista y marcó una diferencia: “Vos vas a la USTA y a la Federación Americana que hoy no podemos ni comparar, pero tienen cuatro centros de entrenamiento distribuidos en todo el país con 33 canchas de tenis, con profesores que se los ponen ellos para que viajen con ellos, les dan plata para que vos viajes y no necesitás ir a buscar sponsors”.

Etcheverry
Etcheverry, campeón en Río de Janeiro.

Etcheverry, campeón en Río de Janeiro.

En medio de todas esas diferencias entre los países, los nueve tenistas nacionales ubicados en el top 100 son: Francisco Cerúndolo (N°20), Tomás Martín Etcheverry (N°31), Sebastián Báez (N°53), Camilo Ugo Carabelli (N°66), Juan Manuel Cerúndolo (N°69), Thiago Tirante (N°74), Mariano Navone (N°79), Francisco Comesaña (N°82) y Román Burruchaga (N°98).

Argentina comparado con el resto del mundo

Ante esta situación, la Asociación Argentina de Tenis se apartó para poder destacarlo, contarlo en números y responder a esas críticas que indicaban que el tenis masculino estaba muerto. No solo al marcar el número sino para también poner en comparación con otros países.

Estados Unidos es el que más jugadores tiene entre los 100 primeros, son 16. Entre ellos están Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe, Tommy Paul y Sebastian Korda, entre otros. Le sigue Francia con 13 que tiene nombres como Arthur Rinderknech, Arthur Fils, Corentin Moutet, Ugo Humbert y Adrian Mannarino.

Tercero se encuentra Argentina, más atrás está Italia con 7, que tiene Jannik SInner y Lorenzo Musetti, pero también España con Carlos Alcaraz como figura y líder del ranking ATP, y Australia con la misma cantidad.

Pero ojo, no es la primera vez que pasa. En la época de la Legión, también hubo 14 tenistas ubicados entre los primeros. En 2007 estaban Guillermo Cañas (N°17), Juan Ignacio Chela (N°20), David Nalbandian (N°25), Agustín Calleri (N°29), Juan Mónaco (N°32), José Acasuso (N°49), Juan Martín del Potro (N°56), Sergio Roitman (N°71), Mariano Zabaleta (N°83), Diego Hartfield (N°88), Martín Vassallo Argüello (N°89), Carlos Berlocq (N°92), Gastón Gaudio (N°99) y Juan Pablo Guzmán (N°100).

Del Potro US Open
Del Potro, una de las grandes figuras argentinas.

Del Potro, una de las grandes figuras argentinas.

También Argentina supo tener tenistas en el top 3 como lo fueron Guillermo Vilas (2), Guillermo Coria, Juan Martín Del Potro, David Nalbandian (todos fueron número 3), entre otros. Pero la cantidad también habla de logros.

De todos aquellos que formaron parte del ranking ATP, 37 consiguieron títulos que suman 239 y ayudó a que el país quede en el quinto lugar del top 10 histórico de naciones, según la AAT. Los más ganadores son Vilas con 62 campeonatos, Clerc con 24, Delpo con 22 y Jaite con 12.

Por último, también se destaca que, con la intención de potenciar más la competencia local, en 2026 se confirmará el récord de torneos ATP Challenger Tour en el país con 8 fechas y 6 organizadas por la AAT. Algo que también marca la intención de potenciar, de a poco, el crecimiento del tenis masculino.

Cuáles son los Challenger que se disputan en Argentina

En enero se disputaron tres torneos: AAT Challenger 50 Tenis Club Argentino. En febrero fueron el Quini 6 Rosario Challenger 125, AAT Challenger 50 IEB+ Tigre I y AAT Challenger 50 IEB+ Tigre II. En mayo en Challenger de Córdoba. Falta la confirmación de las fechas del resto, pero uno de los que se disputa todos los años en Ciudad de Buenos Aires es el CH de Bs As en el Racket Club.

