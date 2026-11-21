Boca campeón de la Sudamericana: cómo quedó la tabla de títulos internacionales de los clubes argentinos El Xeneize derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Colombia y sumó una nueva estrella a su historia. Con esta conquista, llegó a los 19 títulos internacionales. Por Agregar C5N en









Con esta conquista, llegó a los 19 títulos internacionales.

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 y consiguió un nuevo título internacional para su historia. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y volvió a festejar en el plano continental.

Con el triunfo, el Xeneize levantó su título internacional número 19 y sumó una nueva estrella a su extenso palmarés. La conquista también le permitió escaparse de Independiente, su máximo rival en la clasificación histórica de los clubes argentinos.

El conjunto de la Ribera ya había conquistado la Copa Sudamericana en dos oportunidades, en 2004 y 2005. Ahora, volvió a quedarse con el certamen y agregó una tercera consagración a su historial. Jugará la Recopa en 2027 con el ganador de Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de los clubes argentinos Con la nueva conquista de Boca, así quedó el ranking histórico de los equipos argentinos con más títulos internacionales: