El piloto argentino manejará el monoplaza de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. Sin embargo, el tiempo podrá jugar en contra para aquellos fanáticos que se acerquen para disfrutar del espectáculo.

Este domingo Franco Colapinto correrá por las calles de Buenos Aires , un evento único que acerca la Fórmula 1 a los argentinos por primera vez en 14 años. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido para la jornada del domingo 26 y algunos se pueden llevar una sorpresa.

La jornada se perfila como la más inestable y compleja de la semana en la Ciudad de Buenos Aires . El cielo se presentará mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvias y chaparrones concentrada especialmente durante la mañana y el mediodía (rango de 10-40%).

Lo más relevante será el cambio en la dinámica del viento; hacia la tarde y noche, se esperan ráfagas intensas provenientes del sector sur/sudoeste que oscilarán entre los 60 y 69 km/h. Este flujo de aire polar será el responsable de que la temperatura máxima no supere los 17 grados, generando un ambiente ventoso y desapacible que marcará el ingreso definitivo de la masa de aire frío a la región metropolitana.

Estas lluvias leves podrían llegar a afectar levemente el espectáculo ya que la apertura será a las 9, mientras que la pasada con el Lotus E20 de F1 con motor Renault V8, a las 14:30 girara con el Flecha de Plata en honor a Juan Manuel Fangio, a las 15:15 otra vez con el Lotus E20 de F1 motor Renault V8 y para cerrar hará una pasada sobre un Bus turístico descapotable.

Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026: todos los detalles de la Fan Zone

En ese contexto, el Fan Zone será uno de los grandes puntos de encuentro de la jornada: un espacio especialmente diseñado para vivir la experiencia completa del evento, con entretenimiento, shows en vivo, gastronomía, activaciones de marcas y propuestas interactivas.

Horarios Fan Zone

09:00 hs – Apertura Fan Zone

11:25 hs – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli

11:50 hs – Show musical: Soledad

12:45 hs – Safety Car | Run I (en pista)

13:55 hs – Show musical: Luck Ra

14:30 hs – Safety Car | Run II (en pista)

15:15 hs – Safety Car | Run III (en pista)

15:55 hs – Truck Tour (en pista)

16:15 hs – Fin

Además, la oferta gastronómica del Fan Zone estará curada especialmente por Salt, con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, además de alternativas para disfrutar durante la jornada. Una selección de proyectos combinará cocina, creatividad y diversidad de sabores en una experiencia pensada para acompañar cada momento del evento.

Entre las propuestas confirmadas estarán Ácido, Ajo Negro, Auténtico, Café Registrado, Cang Tin, Guapaletas, Hong Kong Style, Mamuschka, MdL, Norimoto, Stain, The Cheesecake Factory x Manifiesto, The Food Truck Store e YPF Full.