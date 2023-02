Premios The Best: la hinchada argentina fue elegida como la mejor del mundo.

La hinchada argentina fue elegida como la mejor del mundo en los Premios The Best 2022 durante la ceremonia celebrada en la ciudad de Paris. En representación, subió al escenario el Tula , un reconocido hincha que presenció 13 Mundiales consecutivos.

"VAMOS VAMOS, ARGENTINAAAAAA"



El Tula recibió el premio para Argentina en representación a la MEJOR HINCHADA y no podía faltar un toque bien Albiceleste.

"Estamos muy contentos, estoy emocionado, no sé ya qué hablar. La satisfacción que me dio ver a la Argentina, como hincha del fútbol, no tiene precio. Soy pobre pero he viajado por todo el mundo", agregó para luego dar paso a uno de los momentos más festivos debido a que comenzó a tocar el bombo, que es un sello distintivo en él en su acompañamiento a la albiceleste.

Además, hizo alusión a los otros galardones, en el que también estaban involucrados integrantes de la Selección: "Nos llevamos todos los premios: el Dibu, Scaloni, Messi. Somos los mejores".

La hinchada argentina se impuso en los Premios The Best al ganar contra el árabe Abdullah Al Salmi, quien se hizo conocido por llegar a Qatar después de caminar por el desierto durante 55 días, y el público japonés.

La llegada del Tula a la ceremonia de los Premios The Best

El Tula arribó mostrando su clásico bombo y con su alegría habitual, expresó: "Tengo 82 pirulos. Tengo trece Mundiales, todas las Copas Libertadores, Copas América, en todos lados. Siempre sin guita porque con guita cualquiera es vivo".

En diálogo con ESPN, el Tula hizo alusión a cómo viajó a Paris para la ceremonia. "La FIFA me garpó todo. Se portaron divino. Estoy muy contento. Conozco el mundo. Cuando jugó Argentina el Mundial de Francia, estuve acá en un convento. Toda la parte mía es historia", manifestó.

Por último, cuando fue consultado sobre cómo reaccionaría en caso de que la hinchada argentina gane el premio, respondió: "Estos son los tres (mostrando tres dedos en referencia a la cantidad de Mundiales obtenidos por la albiceleste). Vengo acá como hincha del fútbol, no como político".

¡LLEGÓ CON EL BOMBO! El Tula pasó por la alfombra verde y mostró su felicidad por ser el representante de la hinchada argentina, nominada para el premio #THEBEST.



@ESPNFutbolArg / #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/CHWfPNj5Hr — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2023

Quién es el Tula, el hincha que subió en representación del público argentino en los Premios The Best

Se llama Carlos Pascual y tiene 82 años. Nació en la ciudad de Rosario, aunque se encuentra viviendo en Lomas de Zamora. Estuvo en varios eventos deportivos y participó de actos del peronismo en muchas oportunidades.

En diálogo con el portal Infobae, el Tula recordó diferentes experiencias que vivió y destacó que marcó un antes y un después en cuanto a los bombos, que luego de unos años se expandió en distintas partes del mundo: "El primer bombo que entró en un Mundial soy yo. Salí en todos los diarios más famosos del mundo".

"Después de cuatro años, en el 78, todo el mundo tocaba el bombo. Imaginate el orgullo para mí, pero el primer bombo de la historia del mundo soy yo", remarcó.

El expresidente Juan Domingo Perón le regaló su clásico bombo en 1971, con el que el Tula lleva presenciados trece Mundiales consecutivos, con el de Alemania 1974 como primero.