Todos los ganadores del The Best de la historia: en qué posición se ubica Lionel Messi

Messi ganó en tres ocasiones el premio The Best.

La edición 2024 de los premios The Best de la FIFA tuvo como protagonista principal al delantero brasileño Vinicius Junior, quien fue elegido como el mejor futbolista de la temporada . El jugador de Real Madrid tuvo un gran desempeño, ya que fue la gran figura de las conquistas de la Champions League y la Supercopa de Europa .

"Me parecía imposible llegar a este escenario. Llegué de un lugar pequeño, cerca de la pobreza y la delincuencia. Ahora estoy aquí", declaró el 7 del Merengue durante su agradecimiento, en el que incluyó a sus amigos, su familia y los cuerpos técnicos.

Con la conquista del atacante nacido en Río de Janeiro se cortó la seguidilla de premios para Lionel Messi, que se había quedado con el galardón en 2022 y 2023, luego de dos grandes temporadas con la Selección argentina al conquistar la Copa del Mundo de Qatar.

El jugador de la Selección de Brasil se unió al exclusivo grupo de los conquistadores del The Best, que fue instaurado a partir de 2016. Anteriormente habían logrado este reconocimiento el portugués Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski, el croata Luka Modric y el propio Messi.

Los ganadores del premio The Best

Lionel Messi: 3 (2019, 2022 y 2023).



Cristiano Ronaldo: 2 (2016 y 2017)



Robert Lewandowski: 2 (2019 y 2021)



Luka Modric: 1 (2018)



Vinicius Junior: 1 (2024)

Cómo es el sistema de votación de los premios The Best

El sistema de votación de los premios The Best FIFA se lleva a cabo mediante cuatro jurados: los capitanes y entrenadores de las respectivas selecciones masculinas y femeninas adheridas a la FIFA, un representante de los medios de comunicación de los países y los fanáticos que pudieron votar a través de la web oficial hasta el martes 10 de diciembre.

Este año, por primera vez, los aficionados emitieron su sufragio a las categorías The Best al once masculino y femenino de la FIFA. Para cada una de estas categorías, la afición eligió a sus futbolistas favoritos de una lista de 77 nominados y la del premio Fair Play. Sus votos tuvieron el mismo peso que los del panel de expertos.