El golazo de chilena de Santiago Montiel ganó el Premio Puskás

La impresionante pirueta desde afuera del área que le dio el 1-0 a Independiente ante Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado 11 de mayo se quedó con el prestigioso galardón que entrega la FIFA.

El lateral izquierdo es el tercer argentino que ganó el premio después de Lamela y Garnacho

Prensa Independiente

Ante que finalice el año, FIFA entregó los premios The Best y el jugador de Independiente, Santiago Montiel, fue el ganador del Premio Puskás al mejor gol del año por su tanto en el Torneo Apertura 2025.

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás
Premios The Best 2025: uno por uno, quiénes son los ganadores

El lateral izquierdo convirtió un golazo de chilena el pasado 11 de mayo cuando el encuentro promediaba los 12 minutos del segundo tiempo, lo que permitió eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza por la mínima diferencia en los octavos de final y el Rojo clasificó a los cuartos.

“No lo pensé, simplemente le pegué”, supo reconocer el futbolista luego del tanto que recorrió el mundo y ahora le permitió llevarse el máximo galardón del año 2025, por encima de otros diez candidatos. Mientras que ahora, tras recibir el reconocimiento agradeció estar feliz: "Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a FIFA. La verdad que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio".

Por ello, el propio presidente de FIFA, Gianni Infantino lo felicitó por redes sociales: “Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás de la FIFA 2025. Tu asombrosa chilena con el Club Atlético Independiente en la Primera División de Argentina demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias, y es un gol verdaderamente digno de este honor”.

Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás de la FIFA 2025. Tu asombrosa chilena con el Club Atlético Independiente en la Primera División de Argentina demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias, y es un gol verdaderamente digno de este honor
Con esta premiación, el lateral surgido de las inferiores de River y primo del campeón del Mundo en Qatar 2022, Gonzalo Montiel, se convirtió en el tercer argentino en ser galardonado por detrás de Erik Lamela (2021) y segundo consecutivo, después de Alejandro Garnacho (2024).

Video: el gol de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskás 2025

El premio lleva el nombre del delantero húngaro Ferenc Puskás, famoso por sus gloriosos goles individuales. Conmemora los goles más espectaculares de la fase de clasificación.

