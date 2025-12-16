El golazo de chilena de Santiago Montiel ganó el Premio Puskás La impresionante pirueta desde afuera del área que le dio el 1-0 a Independiente ante Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado 11 de mayo se quedó con el prestigioso galardón que entrega la FIFA. Por + Seguir en







Ante que finalice el año, FIFA entregó los premios The Best y el jugador de Independiente, Santiago Montiel, fue el ganador del Premio Puskás al mejor gol del año por su tanto en el Torneo Apertura 2025.

El lateral izquierdo convirtió un golazo de chilena el pasado 11 de mayo cuando el encuentro promediaba los 12 minutos del segundo tiempo, lo que permitió eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza por la mínima diferencia en los octavos de final y el Rojo clasificó a los cuartos.

“No lo pensé, simplemente le pegué”, supo reconocer el futbolista luego del tanto que recorrió el mundo y ahora le permitió llevarse el máximo galardón del año 2025, por encima de otros diez candidatos. Mientras que ahora, tras recibir el reconocimiento agradeció estar feliz: "Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a FIFA. La verdad que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio".

