El defensor se había desgarrado durante el Mundial de Clubes en julio, pero tras varias semanas fuera de las canchas, se volvió a entrenar a la par de sus compañeros e incluso ya está en condiciones volver a la titularidad. Por su parte, el chileno dejó atrás una tendinitis y, aunque no será parte del once inicial, integrará la lista de concentrados.

Miguel Ángel Russo habló sobre el presente de Boca

En conferencia de prensa previo al partido contra Racing correspondiente a la 4° fecha del Torneo Clausura, Miguel Ángel Russo no solo palpitó el duelo clave, sino que reconoció la cuesta arriba del rendimiento, pero ratificó su confianza en el equipo y desdramatizó las versiones mediáticas.

“Estamos bien, trabajando mucho. Tenemos que buscar nuestro rendimiento y mejorarlo. Sabemos que para nosotros es importante ganar y que vamos a enfrentar a un rival difícil. Esto es Boca. La Bombonera te exige ganar”, remarcó el entrenador, quien aseguró que el grupo llega en buena forma tras una semana larga de entrenamientos.

Al ser consultado por el manejo interno del plantel, y el inconveniente en el cambio con el delantero uruguayo Miguel Merentiel en el último partido por el Torneo Clausura, Russo fue claro: “No había nada para aclarar. Hablo con todos. Hablo de forma grupal, es la mejor manera de que todos te entiendan. Acá se hace un mundo sin saber cómo es un plantel, cómo son mis manejos y mis formas”.

Miguelo Russo y su relación con Miguel Merentiel tras aquel cambio ante Huracán.



Sobre el funcionamiento del equipo, Russo se mostró optimista: “No me gusta perder, me duele. Es mi forma de vida. Todos estamos buscando que gane Boca. Paredes juega de la manera que juega él y tuvimos una semana de trabajo muy buena. No pienso en nada negativo”.