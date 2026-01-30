Pipa Benedetto jugará en un equipo que sueña con la Libertadores: cuál es El ex Boca está sin club desde fines de octubre, cuando rescindió su contrato con Newell's. Arrastra una sequía goleadora de casi dos años, pero se ilusiona con volver a competir a nivel continental. Por + Seguir en







Darío Benedetto quiere volver a encontrar su mejor versión. Télam

Darío "Pipa" Benedetto fue anunciado como refuerzo del Barcelona de Ecuador.

El delantero de 35 años viajó a Guayaquil para firmar contrato por un año.

Además del torneo local y la Copa Ecuador, jugará la Copa Libertadores.

El debut será a mediados de febrero ante Argentinos Juniors por la fase 2. Darío "Pipa" Benedetto sabe que su presente futbolístico no es el mejor, pero se ilusiona con la posibilidad de revertirlo. Después de tres meses sin club y una sequía de casi dos años sin convertir goles, el delantero acaba de ser anunciado como flamante refuerzo del Barcelona de Ecuador.

El ex Boca, de 35 años, llegó a Guayaquil este jueves para someterse a los estudios médicos de rutina y firmar su contrato, que se extenderá por una temporada. "Ya estoy ansioso y contento de poder llegar y adaptarme lo más rápido posible", afirmó a Radio KCH, y definió al club como "el más grande de Ecuador".

La idea del cuerpo técnico es que Benedetto se sume de inmediato a la pretemporada. El 2026 será un año intenso para el Barcelona: a la LigaPro Ecuabet y a la Copa Ecuador se suma el sueño de la Copa Libertadores. El debut será a mediados de febrero, por la fase 2 del repechaje, contra Argentinos Juniors.

Darío Benedetto Newell's X (@Newells) Los números de Pipa Benedetto en su carrera Darío Benedetto inició su carrera en Arsenal de Sarandí, pero su mejor etapa como jugador fue en Boca, club en el que jugó dos ciclos: de 2016 a 2019 y nuevamente de 2022 a 2024. En total, disputó 172 partidos y anotó 71 goles, un promedio impresionante que incluso lo llevó a la Selección argentina.

Su extensa trayectoria lo llevó por clubes de Argentina y el exterior, donde convirtió un total de 166 goles. Sin embargo, hace tiempo que está lejos de su mejor versión: su último tanto fue en febrero de 2024, durante su etapa final en Boca, cuando le marcó a Tigre por la Copa de la Liga.

Después de eso, jugó otros 36 partidos entre Boca, Querétaro, Olimpia y Newell's, pero no pudo romper la sequía. Estaba sin club desde fines de octubre pasado, cuando rescindió de mutuo acuerdo su contrato y se fue de la Lepra tras un ciclo que duró apenas tres meses.