Pierre Gasly reveló la charla que tuvo con Franco Colapinto tras la polémica en Países Bajos

El piloto francés brindó detalles sobre la conversación que tuvo con el argentino, quien tras finalizar la carrera no ocultó su enojo con la estrategia del equipo y la determinación de su compañero.

Después del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 , Franco Colapinto no ocultó su enojo con el equipo por la mala estrategia. Por eso, pensando en lo que será la próxima carrera, el francés Pierre Gasly reveló la charla que tuvo con el argentino.

El oriundo de Pilar terminó undécimo en el circuito de Zandvoort y quedó en la puerta para sumar sus primeros puntos. Tras el final, la gente apuntó contra los ingenieros, quienes le pidieron cederle la posición a su compañero. También hubo una gran cantidad de cuestionamientos contra el francés , quien supo obstruir el paso cuando Colapinto puso haber sobrepasado a Esteban Ocon y terminar dentro del top 10.

En diálogo con Motorsport sobre las rispideces que quedaron en el equipo, Pierre aseguró que conversó con Colapinto después de la carrera y aclaró cómo quedó la relación. “Lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro” , destacó.

El piloto que usa el número 10 remarcó que la orden del intercambio de posiciones durante la carrera “fue lo que se había indicado antes” y aseguró que “de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos”: “Creo que todo está bien”.

En esa línea, defendió la estrategia previamente estipulada y señaló “ lo importante fue respetar lo acordado previamente y remarcó que los dos intercambios de posición se dieron de acuerdo con lo planificado”.

En análisis de Colapinto de cara al Gran Premio de Monza

En la conferencia de prensa organizada por la FIA, Franco Colapinto dejó atrás lo ocurrido en Países Bajos aunque, ya en frío, hizo un balance de lo que dejó.

“Creo que fue un muy buen fin de semana. En general, estuve muy contento con cómo fue todo. Encontramos mucho rendimiento y en la carrera creo que hicimos un buen trabajo con la estrategia; el equipo también hizo un buen trabajo”, señaló en el Media Day.

Si bien el pilarense lamentó no haber podido sumar sus primeras unidades, se mostró positivo para lo que vendrá: “Estoy seguro de que llegará pronto”.

En cuanto a lo que será su regreso en Monza, donde debutó hace un año, destacó que se ve "mucho más confiado con el coche, el equipo de ingenieros me ha ayudado, pero todavía no estamos donde queremos, estuvimos cerca de los puntos en Zandvoort, pero esta pista será difícil para nosotros, con tantas rectas”, indicó.

Gran Premio de Monza e la Fórmula 1: días y horarios

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1 : 8:30

: 8:30 Práctica Libre 2: 12

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

7:30 Clasificación: 11

Domingo 9 de septiembre