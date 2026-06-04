Perdió sus brazos en un accidente pero logró destacarse en el automovilismo: cuál es la emotiva historia

Bartosz Ostalowski es un piloto de autos polaco reconocido en todo el mundo por una característica que lo hace único: compite de manera profesional sin tener brazos . Gracias a una extraordinaria capacidad de adaptación y una pasión enorme por el automovilismo, aprendió a conducir utilizando los pies y se convirtió en un ejemplo de superación dentro y fuera de las pistas. Su caso trascendió el deporte motor y hoy es una fuente de inspiración para miles de personas.

La vida de Ostalowski cambió drásticamente en agosto de 2006 , cuando tenía apenas 20 años. Mientras circulaba en moto por una ruta de Polonia, un auto se cruzó inesperadamente en su camino. El impacto fue devastador y las graves lesiones sufridas en sus extremidades obligaron a los médicos a amputarle ambos brazos . De un momento a otro, el joven que soñaba con ser piloto profesional vio cómo todos sus planes parecían derrumbarse. Sin embargo, lo que parecía el final de sus aspiraciones deportivas terminó convirtiéndose en el comienzo de una nueva etapa.

Tras el accidente comenzó un largo proceso de rehabilitación que duró aproximadamente un año. Además de recuperarse físicamente, debió enfrentar el desafío emocional de reconstruir su vida y recuperar su independencia. Durante ese período descubrió un video de una persona que manejaba usando los pies, una imagen que despertó en él la esperanza de volver a ponerse al volante . De esta manera, comenzó a practicar durante horas, soportando frustraciones y dificultades hasta desarrollar la técnica necesaria para conducir con seguridad.

Cuál es la historia del polaco Bartosz Ostalowksi y cómo logró seguir corriendo

Tras recuperarse por completo y pulir al máximo su técnica, Ostalowski decidió adentrarse de lleno en el mundo de la competición. En 2010 obtuvo una licencia de la Federación Internacional del Automóvil, convirtiéndose en la primera persona sin brazos en conseguirla. Su especialidad pasó a ser el drifting, una disciplina del automovilismo que consiste en realizar derrapes controlados a gran velocidad, manteniendo el vehículo de costado mientras se conserva el dominio total de la trayectoria. Para competir, utiliza un auto especialmente modificado que le permite controlar el volante con el pie derecho y accionar acelerador, freno y cambios con el izquierdo. Gracias a esta adaptación y a una enorme preparación técnica, logró competir de igual a igual contra pilotos sin discapacidades.

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A lo largo de su carrera consiguió numerosos reconocimientos que consolidaron su lugar en la historia del automovilismo. En 2022 ingresó al Libro Guinness de los Récords al registrar el derrape más rápido realizado por un conductor que maneja con los pies, alcanzando una velocidad superior a los 231 kilómetros por hora. Además, obtuvo varios podios en el Campeonato Polaco de Drifting y llegó a consagrarse subcampeón nacional en la categoría. También fue distinguido en diferentes oportunidades por organizaciones deportivas y de inclusión debido a su capacidad para romper las barreras físicas y mentales. En la actualidad continúa compitiendo, participando en exhibiciones internacionales y compartiendo su experiencia en conferencias y eventos, donde transmite un mensaje de esfuerzo, disciplina y perseverancia que inspira a personas de todas las edades.