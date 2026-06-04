4 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Perdió sus brazos en un accidente pero logró destacarse en el automovilismo: cuál es la emotiva historia

Un piloto de autos que se sobrepuso a la adversidad y hoy compite de manera profesional.

Por
El automovilista polaco que hizo historia al manejar sin brazos.

El automovilista polaco que hizo historia al manejar sin brazos.

Redes sociales
  • Perdió ambos brazos en un accidente de moto en 2006, cuando tenía 20 años.
  • Tras una intensa rehabilitación, aprendió a conducir utilizando únicamente los pies.
  • Se convirtió en el primer piloto sin brazos en obtener una licencia internacional de la FIA y competir en drifting.
  • Alcanzó un récord Guinness y es reconocido mundialmente como un ejemplo de superación y perseverancia.

Bartosz Ostalowski es un piloto de autos polaco reconocido en todo el mundo por una característica que lo hace único: compite de manera profesional sin tener brazos. Gracias a una extraordinaria capacidad de adaptación y una pasión enorme por el automovilismo, aprendió a conducir utilizando los pies y se convirtió en un ejemplo de superación dentro y fuera de las pistas. Su caso trascendió el deporte motor y hoy es una fuente de inspiración para miles de personas.

Un país que atravesó una violenta guerra y jugará su segundo Mundial.
Te puede interesar:

Cuál es la historia de Bosnia y Herzegovina, la selección que vuelve a decir presente en el Mundial 2026

La vida de Ostalowski cambió drásticamente en agosto de 2006, cuando tenía apenas 20 años. Mientras circulaba en moto por una ruta de Polonia, un auto se cruzó inesperadamente en su camino. El impacto fue devastador y las graves lesiones sufridas en sus extremidades obligaron a los médicos a amputarle ambos brazos. De un momento a otro, el joven que soñaba con ser piloto profesional vio cómo todos sus planes parecían derrumbarse. Sin embargo, lo que parecía el final de sus aspiraciones deportivas terminó convirtiéndose en el comienzo de una nueva etapa.

Bartosz Ostalowski Auto
Bartosz Ostalowski en su auto de competición.

Bartosz Ostalowski en su auto de competición.

Tras el accidente comenzó un largo proceso de rehabilitación que duró aproximadamente un año. Además de recuperarse físicamente, debió enfrentar el desafío emocional de reconstruir su vida y recuperar su independencia. Durante ese período descubrió un video de una persona que manejaba usando los pies, una imagen que despertó en él la esperanza de volver a ponerse al volante. De esta manera, comenzó a practicar durante horas, soportando frustraciones y dificultades hasta desarrollar la técnica necesaria para conducir con seguridad.

Cuál es la historia del polaco Bartosz Ostalowksi y cómo logró seguir corriendo

Tras recuperarse por completo y pulir al máximo su técnica, Ostalowski decidió adentrarse de lleno en el mundo de la competición. En 2010 obtuvo una licencia de la Federación Internacional del Automóvil, convirtiéndose en la primera persona sin brazos en conseguirla. Su especialidad pasó a ser el drifting, una disciplina del automovilismo que consiste en realizar derrapes controlados a gran velocidad, manteniendo el vehículo de costado mientras se conserva el dominio total de la trayectoria. Para competir, utiliza un auto especialmente modificado que le permite controlar el volante con el pie derecho y accionar acelerador, freno y cambios con el izquierdo. Gracias a esta adaptación y a una enorme preparación técnica, logró competir de igual a igual contra pilotos sin discapacidades.

Embed - Bartosz Ostaowski on Instagram: "I’m not afraid #drift #bartoszostaowski"
View this post on Instagram

A lo largo de su carrera consiguió numerosos reconocimientos que consolidaron su lugar en la historia del automovilismo. En 2022 ingresó al Libro Guinness de los Récords al registrar el derrape más rápido realizado por un conductor que maneja con los pies, alcanzando una velocidad superior a los 231 kilómetros por hora. Además, obtuvo varios podios en el Campeonato Polaco de Drifting y llegó a consagrarse subcampeón nacional en la categoría. También fue distinguido en diferentes oportunidades por organizaciones deportivas y de inclusión debido a su capacidad para romper las barreras físicas y mentales. En la actualidad continúa compitiendo, participando en exhibiciones internacionales y compartiendo su experiencia en conferencias y eventos, donde transmite un mensaje de esfuerzo, disciplina y perseverancia que inspira a personas de todas las edades.

Bartosz Ostalowski
El piloto luciendo el trofeo de segundo puesto del Campeonato Polaco.

El piloto luciendo el trofeo de segundo puesto del Campeonato Polaco.

Noticias relacionadas

José Sanfilippo falleció este jueves a los 91 años.
play

Las controversias mediáticas de Sanfilippo que se volvieron virales en tiempos de redes sociales

Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, en Kansas.

Cómo le irá a la Selección argentina en el Mundial 2026, según el mercado: sorpresa rotunda

Sanfilippo murió a sus 91 años.

La última aparición pública de Sanfilippo: "Cuando me la daban en el área, no fallaba..."

Sanfilippo falleció a sus 91 años. 

De qué murió el "Nene" Sanfilippo, histórico ídolo del Ciclón

Tenía 91 años.

Murió José Sanfilippo, goleador histórico y leyenda de San Lorenzo

El Xeneize enfrentará al humilde equipo chileno en la Copa Sudamericana.

Atención Boca: confirmaron los días y horarios de los playoffs de la Copa Sudamericana

Rating Cero

Mariano Martinez cruzo en vivo a Lussich

Tenso cruce al aire entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich: "¿Quién te crees que sos?, cara dura"

La actualidad de Cachete Sierra y Fiorella Giménez

Qué pasó entre Cachete Sierra y su pareja: ¿se separaron?

Una famosa habló sobre el momento más difícil que le tocó atravesar de chica junto a su familia.

La modelo que reveló la difícil relación con su padre: "Era normal que en vez de abrazarme me pegue"

La mediática compartió la compra de su segundo auto a los 20 años.

"Sola y sin ayuda de nadie": el impresionante logro de Lolo Poggio a sus 20 años tras salir de Gran Hermano

Araceli González negó estar en crisis o separada de Fabián Mazzei

Después de su reconciliación con Adrián Suar, Araceli González habló sobre los rumores de crisis con Fabián Mazzei

La famosa artista quedó en el ojo de la tormenta por una confesión.

Andrea del Boca confesó cuál fue su arreglo con la producción de Gran Hermano y generó polémica

últimas noticias

Mariano Martinez cruzo en vivo a Lussich

Tenso cruce al aire entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich: "¿Quién te crees que sos?, cara dura"

Hace 21 minutos
La conferencia de prensa se realizó desde la puerta del hospital Garrahan. 

Trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron el video del Gobierno: "Es una nueva provocación"

Hace 30 minutos
Nicole Verón volvió a estar en boca de todos tras el choque en Au. Riccheri.

La mentira de la policía hot para desprenderse de su pistola rosa en un patrullero

Hace 49 minutos
La actualidad de Cachete Sierra y Fiorella Giménez

Qué pasó entre Cachete Sierra y su pareja: ¿se separaron?

Hace 1 hora
Un país que atravesó una violenta guerra y jugará su segundo Mundial.

Cuál es la historia de Bosnia y Herzegovina, la selección que vuelve a decir presente en el Mundial 2026

Hace 1 hora