Polémica: en apenas cinco días en Real Madrid, Franco Mastantuono llegó a las prácticas con dos lujosos autos

Desde su llegada al equipo blanco, el mediocampista se lo vio llegar a la Ciudad Deportiva conduciendo su propio coche. El vehículo es de la marca con la que los madrileños tienen un acuerdo comercial, aunque no son eléctricos.

Mastantuno se presentó a los entrenamientos con dos modelos de BMW, uno blanco y otro azul

Franco Mastantuono finalmente se convirtió en jugador del Real Madrid y, a la espera de su esperado debut, ya se llevó todas las miradas por los vehículos con los que llegó a las prácticas en apenas cinco días de entrenamiento.

A la espera de haber cumplido la mayoría de edad, ya puede no podía incorporarse por la normativa FIFA que impide a los menores de edad de países de fuera de la UE siquiera entrenar con los equipos profesionales europeos, finalmente llegó ese momento y al mismo tiempo ya estrenó su carnet de conducir luciendo dos autos de alta gama.

El argentino, que lucirá el número 30, se presentó en la Ciudad Deportiva conduciendo sus propios coches: sorprendió con un BMW Serie 4 GranCoupe , una berlina deportiva de cuatro puertas color blanco perlado y luego uno azul metalizado , ambos de combustión. El auto, tasado en 57 mil euros , cuenta con cinco puertas y una doble pantalla curva digital de 14 pulgadas.

Según el sitio, la versión M Sport Pro, con llantas de 18 pulgadas y pinzas de freno rojas, aporta un toque deportivo y exclusivo. Aunque no se confirmó la motorización exacta, las opciones más probables se sitúan entre los modelos a gasolina 420i de 184 CV y 430i xDrive de 245 CV.

De igual modo, según trascendió, el conjunto Blanco ya le dio al futbolista uno de sus coches de la campaña 2025-2026, que suelen cederles a los jugadores del club, pero que son eléctricos, de la misma marca, ya que tienen un acuerdo comercial.

Cuándo podría debutar Mastantuono en Real Madrid

Real Madrid compró a Franco Mastantuno, pero debió esperar al día de su cumpleaños número 18 para realizar la presentación oficial y que el juvenil se sume a los entrenamientos bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Con apenas un puñado de días compartidos con sus compañeros, las primeras dudas es saber cuándo será el tan esperado debut con el conjunto madrileño. En ese sentido, pensando en el debut del Madrid en LaLiga contra Osasuna, Alonso no descartó que pueda ser esta jornada.

“Podría tener minutos, va a aportar energía y mucha calidad, he visto en estos pocos días la garra argentina y además tiene una zurda espectacular”, aseguró el exfutbolista.

De igual modo, en España aseguran que el conjunto Merengue podría recurrir a una “alineación indebida” y siendo el rival de esta jornada, el único que puede pedir la revisión de la inscripción y habilitar una posible sanción por “fraude al Artículo 125 de la RFEF”.

En ese caso, Osasuna podría probar “mala fe” en la inscripción del futbolista nacido en Azul, debido a que fue inscripto como refuerzo del Real Madrid Castilla, para que el primer equipo pueda fichar a un futbolista más de aquí al cierre del mercado de pases, estipulado para el 31 de agosto.