19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Polémica: en apenas cinco días en Real Madrid, Franco Mastantuono llegó a las prácticas con dos lujosos autos

Desde su llegada al equipo blanco, el mediocampista se lo vio llegar a la Ciudad Deportiva conduciendo su propio coche. El vehículo es de la marca con la que los madrileños tienen un acuerdo comercial, aunque no son eléctricos.

Por
Mastantuno se presentó a los entrenamientos con dos modelos de BMW

Mastantuno se presentó a los entrenamientos con dos modelos de BMW, uno blanco y otro azul

Franco Mastantuono finalmente se convirtió en jugador del Real Madrid y, a la espera de su esperado debut, ya se llevó todas las miradas por los vehículos con los que llegó a las prácticas en apenas cinco días de entrenamiento.

Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 
Te puede interesar:

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

A la espera de haber cumplido la mayoría de edad, ya puede no podía incorporarse por la normativa FIFA que impide a los menores de edad de países de fuera de la UE siquiera entrenar con los equipos profesionales europeos, finalmente llegó ese momento y al mismo tiempo ya estrenó su carnet de conducir luciendo dos autos de alta gama.

El argentino, que lucirá el número 30, se presentó en la Ciudad Deportiva conduciendo sus propios coches: sorprendió con un BMW Serie 4 GranCoupe, una berlina deportiva de cuatro puertas color blanco perlado y luego uno azul metalizado, ambos de combustión. El auto, tasado en 57 mil euros, cuenta con cinco puertas y una doble pantalla curva digital de 14 pulgadas.

Según el sitio, la versión M Sport Pro, con llantas de 18 pulgadas y pinzas de freno rojas, aporta un toque deportivo y exclusivo. Aunque no se confirmó la motorización exacta, las opciones más probables se sitúan entre los modelos a gasolina 420i de 184 CV y 430i xDrive de 245 CV.

Embed

De igual modo, según trascendió, el conjunto Blanco ya le dio al futbolista uno de sus coches de la campaña 2025-2026, que suelen cederles a los jugadores del club, pero que son eléctricos, de la misma marca, ya que tienen un acuerdo comercial.

Cuándo podría debutar Mastantuono en Real Madrid

Real Madrid compró a Franco Mastantuno, pero debió esperar al día de su cumpleaños número 18 para realizar la presentación oficial y que el juvenil se sume a los entrenamientos bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Con apenas un puñado de días compartidos con sus compañeros, las primeras dudas es saber cuándo será el tan esperado debut con el conjunto madrileño. En ese sentido, pensando en el debut del Madrid en LaLiga contra Osasuna, Alonso no descartó que pueda ser esta jornada.

Franco Mastantuono

Podría tener minutos, va a aportar energía y mucha calidad, he visto en estos pocos días la garra argentina y además tiene una zurda espectacular”, aseguró el exfutbolista.

De igual modo, en España aseguran que el conjunto Merengue podría recurrir a una “alineación indebida” y siendo el rival de esta jornada, el único que puede pedir la revisión de la inscripción y habilitar una posible sanción por “fraude al Artículo 125 de la RFEF”.

En ese caso, Osasuna podría probar “mala fe” en la inscripción del futbolista nacido en Azul, debido a que fue inscripto como refuerzo del Real Madrid Castilla, para que el primer equipo pueda fichar a un futbolista más de aquí al cierre del mercado de pases, estipulado para el 31 de agosto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jugó en la Selección argentina y ahora se reintegró a la Policía.

Jugó en la Selección argentina y es policía: la historia que no todos conocen

Dybala renovó a principio de año su contrato con la Roma hasta junio de 2026

Dybala y la condición para venir a Boca: "Si yo sé que..."

El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Aerolíneas cruzó al plantel de Peñarol.

Aerolíneas Argentinas cruzó al plantel de Peñarol por comportamientos inadecuados a bordo del avión

Este ex River no se mostró tan impresionado con Mastantuono.

El ex River que minimizó a Mastantuono: "No le vi lo que tenían Aimar o Saviola"

¿Se juegan las revanchas de Racing, Vélez y Huracán?

Alerta meteorológica por ciclogénesis en el AMBA: los partidos de Vélez, Racing y Huracán, en la mira

Rating Cero

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán: ¿qué otras parejas de famosos demoran su boda?

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.
play

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: de cuál se trata

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.
play

Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Déjense de joder, indicó

La polémica defensa de Georgina Barbarossa a Gimena Accardi por su infidelidad a Nico Vázquez: "¿Ustedes no creen...?"

Gil rompió el silencio.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con Gimena Accardi: "Me duele"

últimas noticias

Nueva renuncia en el Gobierno: un funcionario clave del INDEC dejó su cargo

Otra renunciar en el Gobierno: se fue el director de Estadísticas de Condiciones de Vida del INDEC

Hace 6 minutos
El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Hace 22 minutos
Martín Marinucci

Marinucci: "Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

Hace 24 minutos
Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Hace 39 minutos
La medida fue anunciada por el Banco Central.

El Banco Central simplificará la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior

Hace 41 minutos