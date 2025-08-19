19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Aerolíneas Argentinas cruzó al plantel de Peñarol por comportamientos inadecuados a bordo del avión

En la previa del partido contra Racing, la empresa aérea compartió un video en el que los futbolistas saltan y cantan canciones con el cinturón desabrochado, burlando una de las principales medidas de seguridad al volar.

Por
Aerolíneas cruzó al plantel de Peñarol.

Aerolíneas cruzó al plantel de Peñarol.

Aerolíneas Argentinas expuso al plantel de Peñarol en redes sociales por mantener un comportamiento inadecuado a bordo del avión y en pleno vuelo hacia Buenos Aires para disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El Diablito continuará su carrera en Alemania.
Te puede interesar:

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

En las imágenes se puede apreciar cómo es que el equipo canta una canción y aplaude al ritmo. Uno de ellos, de repente, se levanta de su asiento, lo que hizo visible que no tenía abrochado el cinturón durante el vuelo. Además, entre los saltos y los movimientos, desde la empresa argumentaron que se puso en juego la salud de todos los pasajeros.

Con un juego de palabras alusivo a la "obsesión" por la Copa Libertadores, así se descargaron en sus redes sociales:

"Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte". Luego mencionaron a la cuenta oficial del equipo uruguayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Aerolineas_AR/status/1957786541771595821&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este ex River no se mostró tan impresionado con Mastantuono.

El ex River que minimizó a Mastantuono: "No le vi lo que tenían Aimar o Saviola"

¿Se juegan las revanchas de Racing, Vélez y Huracán?

Alerta meteorológica por ciclogénesis en el AMBA: los partidos de Vélez, Racing y Huracán, en la mira

Cuti Romero renovó su contrato con Tottenham.

Cuti Romero confirmó su futuro tras el interés de Real y Atlético Madrid: ¿sigue en Tottenham?

Su potencia física, capacidad goleadora y una técnica que lo distingue lo ubica como una de las grandes promesas surgidas en Núñez.

La historia de Jonathan Spiff, la gran joya de River con raíces nigerianas

El futbolista enfrentó a Boca en 2001 con la camiseta del Bayern Múnich.

Fue verdugo de Boca, se retiró y ahora nadie sabe sobre él

Leandro Paredes fue clave en el primer gol de Boca.
play

Boca rompió su peor racha histórica de 12 partidos sin triunfos y goleó 3-0 a Independiente Rivadavia

Rating Cero

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

Oriana Sabatini se refirió a la llegada de Dyabala a Boca.

Oriana Sabatini fue tajante cuando le preguntaron si Paulo Dybala jugará en Boca en 2026

Accardi blanqueó que tuvo un desliz durante su relación con Vázquez.

El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

Gimena Accardi confirmó la infidelidad.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

Accardi contó que Nico Vázquez la perdonó.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Fue un desliz, me equivoqué"

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 18 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 23 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 32 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 38 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 48 minutos