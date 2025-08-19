Aerolíneas Argentinas cruzó al plantel de Peñarol por comportamientos inadecuados a bordo del avión En la previa del partido contra Racing, la empresa aérea compartió un video en el que los futbolistas saltan y cantan canciones con el cinturón desabrochado, burlando una de las principales medidas de seguridad al volar. Por







Aerolíneas cruzó al plantel de Peñarol.

Aerolíneas Argentinas expuso al plantel de Peñarol en redes sociales por mantener un comportamiento inadecuado a bordo del avión y en pleno vuelo hacia Buenos Aires para disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En las imágenes se puede apreciar cómo es que el equipo canta una canción y aplaude al ritmo. Uno de ellos, de repente, se levanta de su asiento, lo que hizo visible que no tenía abrochado el cinturón durante el vuelo. Además, entre los saltos y los movimientos, desde la empresa argumentaron que se puso en juego la salud de todos los pasajeros.

Con un juego de palabras alusivo a la "obsesión" por la Copa Libertadores, así se descargaron en sus redes sociales:

"Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte". Luego mencionaron a la cuenta oficial del equipo uruguayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Aerolineas_AR/status/1957786541771595821&partner=&hide_thread=false Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio.

Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte.@OficialCAP pic.twitter.com/6enGX3CG9Z — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) August 19, 2025 Noticia en desarrollo.-