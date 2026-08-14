14 de agosto de 2026 Inicio
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La contundente decisión que tomó Diego Simeone con Julián Álvarez

La Araña dejó en claro que no quiere continuar en el equipo español, por lo que le pidió a su entorno trabajar en su salida.

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La contundente decisión contra Julián Álvarez.

La contundente decisión contra Julián Álvarez.

Julián Álvarez quedó fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para el amistoso frente al Olympique de Marsella. Aunque el atacante argentino lleva solo cinco días de entrenamientos tras sumarse a la pretemporada, al igual que Baena, Llorente y Musso, quienes tampoco viajaron, el trasfondo de su ausencia responde a un conflicto más profundo sobre su futuro en el club.

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Es sabido que el le manifestó a Diego Simeone que no tiene intenciones de continuar vistiendo la camiseta rojiblanca. En paralelo, el entorno del jugador solicitó una reunión urgente con el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, para intentar destrabar su traspaso al Barcelona, destino donde el futbolista desea continuar su carrera.

Pese a que Simeone lo considera la pieza central de su ataque, el argentino aduce no sentirse con la fortaleza mental para seguir en el equipo bajo esta situación.

A pesar de la buena relación, Álvarez no quiere continuar en At. Madrid.

A pesar de la buena relación, Álvarez no quiere continuar en At. Madrid.

Con el debut liguero fijado para el 19 de agosto ante el Málaga, la incertidumbre crece en el conjunto Colchonero, ya que se desconoce si el atacante estará a disposición del cuerpo técnico para el arranque de la competencia oficial.

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