14 de agosto de 2026 Inicio
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Cuáles son los partidos liberados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Los dos encuentros que se pueden ver sin abonar el pack codificado para esta jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

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Continúa la acción del futbol argentino con estos partidos.

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La quinta fecha del Torneo Clausura 2026 vuelve a ofrecer la posibilidad de seguir compromisos de la máxima categoría de manera gratuita, sin la exigencia de contratar el Pack Fútbol. Esta iniciativa de la Liga Profesional busca mantener el acceso abierto a una parte de la fecha a través de las señales básicas de cable, permitiendo que todos los fanáticos puedan disfrutar de la emoción del certamen local desde cualquier televisor de la Argentina.

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Como ocurre en cada fin de semana de competencia, las señales con derechos de transmisión seleccionaron un par de encuentros para ser emitidos por sus canales convencionales. Esta modalidad brinda la oportunidad de ver en acción tanto a planteles que pelean en la parte alta de la tabla como a equipos que necesitan sumar puntos clave para la permanencia, garantizando así un atractivo menú deportivo para quienes no cuentan con la suscripción codificada.

Para poder ver estas transmisiones sin costo adicional, los usuarios únicamente deben disponer del servicio de cable básico y sintonizar las señales deportivas en los horarios fijados por la organización. Con la programación ya confirmada de manera oficial, los simpatizantes tienen a disposición la agenda completa para organizar su cronograma futbolero y disfrutar de las alternativas de una fecha decisiva en la lucha por el campeonato y el ingreso a las copas internacionales.

Los partidos liberados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

El primer cruce liberado de la jornada se disputará el lunes 17 de agosto a las 14.45, cuando Estudiantes de Río Cuarto reciba a Atlético Tucumán en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el certamen. La transmisión estará a cargo de la señal básica de ESPN, permitiendo que los hinchas puedan seguir de manera gratuita las alternativas de un choque prometedor entre el conjunto cordobés y el Decano tucumano.

Para cerrar la fecha con fútbol en pantalla abierta, el segundo encuentro liberado tendrá lugar el mismo lunes a partir de las 21.30 con el enfrentamiento entre Gimnasia de Mendoza y Talleres de Córdoba. Este atractivo cotejo también se podrá ver por ESPN sin necesidad de contar con el pack codificado, marcando un cierre de jornada imperdible con dos equipos de gran presente buscando sumar puntos decisivos.

Cómo se juega la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

A continuación, se detalla el cronograma completo con la programación oficial de la jornada, que incluye los cruces restantes, los días, los horarios confirmados y cada una de las señales televisivas encargadas de llevar las emociones del certamen a las pantallas de todo el país:

Viernes 14 de agosto

  • 20:30 | Racing vs. Banfield — ESPN Premium

Sábado 15 de agosto

  • 14:30 Aldosivi vs. Tigre — TNT Sports

  • 14:30 San Lorenzo vs. Unión — ESPN Premium

  • 16:45 Estudiantes vs. Gimnasia — ESPN Premium

  • 19:00 Newell's vs. Deportivo Riestra — TNT Sports

  • 19:00 Belgrano vs. Independiente Rivadavia — ESPN Premium

  • 21:15 Platense vs. Boca — TNT Sports

Domingo 16 de agosto

  • 15:00 Sarmiento vs. Huracán — ESPN Premium

  • 18:00 River vs. Argentinos Juniors — ESPN Premium

  • 20:15 Barracas Central vs. Rosario Central — TNT Sports

  • 20:15 Central Córdoba vs. Instituto — TNT Sports

Lunes 17 de agosto

  • 14:45 Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán — ESPN

  • 17:00 Lanús vs. Independiente — ESPN Premium

  • 19:15 Vélez vs. Defensa y Justicia — TNT Sports

  • 21:30 Gimnasia (Mza.) vs. Talleres — ESPN

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