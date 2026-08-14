Arranca la fecha 5 del torneo Clausura: un Racing necesitado recibe a Banfield

La fecha 5 del torneo Clausura de la Liga Profesional iniciará este viernes con el duelo entre el necesitado Racing y Banfield.
La Academia juega con el Taladro en el estadio Presidente Perón en el único partido de la jornada. El plato fuerte será el sábado con el clásico entre Estudiantes y Gimnasia La Plata en el UNO. El sábado Boca juega de visitante contra Platense y el domingo River hará lo propio con Argentinos.
La fecha 5 del torneo Clausura de la Liga Profesional iniciará este viernes con el duelo entre el necesitado Racing y Banfield.
Desde las 20:30, el equipo de Vojvoda intentará volver a la victoria luego de dos durísimas derrotas ante Tigre y Argentinos Jrs. No podrá contar con Adrián Maravilla Martínez, expulsado por un codazo, y estará tres fechas afuera. Mientras que, el DT apartó a Nazareno Colombo y Santiago Solari por decisiones técnicas.
Mañana, San Lorenzo volverá a jugar de local tras perder el clásico ante Huracán en el Nuevo Gasómetro y con Pipo Gorosito en la cuerda floja.
Más tarde, será turno del clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia en el único duelo interzonal.
Belgrano, el último campeón, jugará ante Independiente Rivadavia, quien cuenta con Maximiliano Salas tras la dura salida del Millonario. Completan la fecha del sábado Newell's vs. Riestra y Platense que recibe a Boca en Saavedra.
El domingo, River enfrenta a Argentinos Jrs a las 18 en Núñez con el objetivo de conseguir su primera victoria en el campeonato y sin haber jugado ante Independiente Santa Fe, luego del terremoto que afectó Colombia. Y Rosario Central visita a Barracas.
Por último, el lunes, Independiente vuelve a jugar ante Lanús tras haber despedido a Gustavo Quinteros, tras la eliminación ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. El duelo será a las 17.
Ese mismo día, Vélez enfrentará a Defensa y Justicia, y Gimnasia de Mendoza hará lo propio contra Talleres.
Viernes 14 de agosto
Sábado 15 de agosto
Domingo 16 de agosto
Lunes 17 de agosto