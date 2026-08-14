Arranca la fecha 5 del torneo Clausura: un Racing necesitado recibe a Banfield

La Academia juega con el Taladro en el estadio Presidente Perón en el único partido de la jornada. El plato fuerte será el sábado con el clásico entre Estudiantes y Gimnasia La Plata en el UNO. El sábado Boca juega de visitante contra Platense y el domingo River hará lo propio con Argentinos.

La fecha 5 del torneo Clausura de la Liga Profesional iniciará este viernes con el duelo entre el necesitado Racing y Banfield .

Independiente echó a Quinteros tras la goleada sufrida en la Copa Argentina

Desde las 20:30, el equipo de Vojvoda intentará volver a la victoria luego de dos durísimas derrotas ante Tigre y Argentinos Jrs. No podrá contar con Adrián Maravilla Martínez, expulsado por un codazo, y estará tres fechas afuera. Mientras que, el DT apartó a Nazareno Colombo y Santiago Solari por decisiones técnicas.

Mañana, San Lorenzo volverá a jugar de local tras perder el clásico ante Huracán en el Nuevo Gasómetro y con Pipo Gorosito en la cuerda floja.

Más tarde, será turno del clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia en el único duelo interzonal.

Belgrano, el último campeón, jugará ante Independiente Rivadavia , quien cuenta con Maximiliano Salas tras la dura salida del Millonario. Completan la fecha del sábado Newell's vs. Riestra y Platense que recibe a Boca en Saavedra.

El domingo, River enfrenta a Argentinos Jrs a las 18 en Núñez con el objetivo de conseguir su primera victoria en el campeonato y sin haber jugado ante Independiente Santa Fe, luego del terremoto que afectó Colombia. Y Rosario Central visita a Barracas.

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Por último, el lunes, Independiente vuelve a jugar ante Lanús tras haber despedido a Gustavo Quinteros, tras la eliminación ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. El duelo será a las 17.

Ese mismo día, Vélez enfrentará a Defensa y Justicia, y Gimnasia de Mendoza hará lo propio contra Talleres.

Fecha 5: todos los partidos del torneo Clausura

Viernes 14 de agosto

20:30: Racing - Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

14:30: Aldosivi - Tigre (Zona B)

14:30: San Lorenzo - Unión (Zona A)

16:45: Estudiantes - Gimnasia (LP) (Interzonal)

(Interzonal) 19:00: Belgrano - Independiente Rivadavia (Zona B)

19:00: Newell's - Riestra (Zona A)

21:15: Platense - Boca (Zona A)

Domingo 16 de agosto

15:00: Sarmiento - Huracán (Zona B)

18:00: River - Argentinos Juniors (Zona B)

20:15: Barracas central - Rosario Central (Zona B)

20:15: Central Córdoba - Instituto (Zona A)

Lunes 17 de agosto