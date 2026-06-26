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Oriana Sabatini habló del futuro de Paulo Dybala y dejó un guiño que ilusiona a un club de Argentina

La modelo, que recientemente presentó su primer libro, "Podría quedarme acá", aprovechó su visita al país para participar del programa de Ángel de Brito, donde habló sobre el presente y el futuro de la carrera de su esposo. ¿Qué dijo?

Oriana Sabatini al fin habló sobre el futuro de Dybala.

Oriana Sabatini al fin habló sobre el futuro de Dybala.

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Oriana Sabatini, de visita en Argentina, habló en LAM y se refirió a la posibilidad de volver al país con su marido, Paulo Dybala. Durante la nota, la modelo abrió su corazón sobre lo mucho que extraña y lo difícil que le resulta criar a su pequeña hija lejos de su mamá, Catherine Fulop, con quien tiene un lazo muy fuerte.

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Una de las preguntas más esperadas fue sobre la posibilidad de regresar a vivir a la Argentina junto al futbolista. Aunque dejó en claro que a ambos les encantaría volver al país, explicó que esa decisión dependerá del futuro de la carrera de Paulo Dybala.

Al momento de consultarle sobre los rumores que lo acercan a Boca Juniors, la escritora decidió responder con cautela. "No sé, la verdad no tengo idea. Y tampoco sé lo que voy a contar porque son tratativas y cuestiones de su carrera. Yo no quiero interferir con nada. Él sabe que yo lo voy a apoyar en todo", respondió.

Pese a la incertidumbre, no ocultó sus ganas de estar cerca de sus afectos: "Siempre me gusta estar acá. Más allá de que uno tiene deseos y quiere ciertas cosas, también sé que su carrera no dura tanto. Después, cuando se retire, se puede hablar de la posibilidad de vivir acá permanentemente".

Oriana Sabatini reveló el futuro de Dybala: ¿llega a Boca?

Con respecto al futuro de su esposo, la modelo reveló que recibió numerosos mensajes de hinchas de Boca para que el actual futbolista de la Roma considere vestir la camiseta del club xeneize. "Creo que nunca me frenaron tanto en la calle como este último año. Los bosteros me dicen todo el tiempo que, por favor, venga a Boca. Pero definitivamente no depende de mí y tampoco solo de él", le confió al periodista entre risas.

Sabatini reveló el futuro de ambos.

Sabatini reveló el futuro de ambos.

También contó cómo vive el Mundial 2026 como espectadora, ya que el futbolista no fue convocado. "Obviamente, cuando mi marido es parte la emoción es mucho más grande, pero no deja de ser mi país y me encanta ver los partidos. Nos juntamos a verlos y a veces nos turnamos, un día él con sus amigos y otro yo con mis amigas. Siempre alentando a la Selección", concluyó.

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