Qué dijo la prensa británica tras los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas

Sky News cuestionó el reclamo argentino y The Independent alertó sobre la capacidad militar de Gran Bretaña, mientras ambos análisis advirtieron sobre el escenario que abrió Donald Trump con sus declaraciones previas.

El discurso que Javier Milei brindó este jueves por cadena nacional generó inmediatas repercusiones en medios del Reino Unido, que analizaron sus anuncios sobre las Islas Malvinas y el escenario abierto por Donald Trump tras poner en duda el respaldo histórico de Estados Unidos a Londres sobre la soberanía del archipiélago.

"Nos tocó una guerra y la perdimos": qué decía Milei de Margaret Thatcher y la autodeterminación de los isleños

En una columna publicada por Sky News, un analista británico rechazó la posición argentina y afirmó que cualquier dirigente de este país que sostenga que las Malvinas pertenecen a la Argentina expresa una postura que, según su mirada, "es algo del pasado" y responde a un reclamo sostenido desde hace décadas.

El mismo análisis criticó los argumentos históricos utilizados por Milei durante su intervención y afirmó: "Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas. La reclamación británica es anterior a la creación de Argentina", en una interpretación que ratifica la posición oficial del Reino Unido sobre el archipiélago.

Por su parte, The Independent analizó el impacto de las declaraciones de Trump sobre las Malvinas en una columna de su editor político, David Maddox, titulada "El movimiento de Trump sobre las Malvinas demuestra que el Reino Unido debe estar preparado para defenderse", donde advirtió sobre las dificultades de Londres para reforzar su capacidad militar.

La publicación de Sky News sobre los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas.

Maddox consideró que una eventual invasión argentina puede parecer poco probable, pero recordó la guerra de 1982 para advertir sobre la necesidad de que Londres mantenga una capacidad defensiva suficiente, mientras vinculó el escenario actual con otras amenazas internacionales que enfrenta el Reino Unido.

El periodista también describió al Reino Unido como un país percibido "cada vez más débil" por adversarios y aliados, y sostuvo que las declaraciones de Trump sugieren que Estados Unidos podría dejar de funcionar como una "manta de seguridad" para Londres, en un contexto de creciente presión sobre su política de Defensa.

Maddox relacionó esa situación con las discusiones internas sobre el presupuesto militar británico y mencionó que existen señales contradictorias del Gobierno de Andy Burnham sobre el incremento del gasto, al considerar que esa indefinición proyecta una imagen de debilidad frente a potenciales adversarios y también ante sus socios internacionales.

Las principales definiciones de Milei en cadena nacional por las Islas Malvinas

Durante su mensaje, el Presidente reafirmó el reclamo argentino sobre el archipiélago y remarcó que se trata de una cuestión que excede las diferencias partidarias. "La causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional", afirmó al referirse a la disputa de soberanía.

Entre los anuncios, Milei anticipó un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659 contra empresas vinculadas con iniciativas de explotación petrolera en las islas, además de un proyecto legislativo para endurecer las penas y ampliar las restricciones sobre quienes participen de esas actividades.

El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas. X: @OPRArgentina

El mandatario también anunció un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con prioridad para la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las comunicaciones, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule distintas áreas del Estado.