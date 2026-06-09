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9 de junio de 2026 Inicio

Sufrió una descompensación en la cancha y ya tenía antecedentes: la increíble historia de Christian Eriksen

El mediocampista danés volvió a ser noticia por su salud tras sufrir un colapso en pleno partido.

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Christian Eriksen y un nuevo episodio con respecto a su salud.

Christian Eriksen y un nuevo episodio con respecto a su salud.

  • Christian Eriksen sufrió una descompensación durante un amistoso entre Dinamarca y Ucrania y debió ser atendido de urgencia en pleno partido.
  • El mediocampista lleva implantado un desfibrilador automático desde 2021, dispositivo que fue clave para protegerlo durante el episodio.
  • El futbolista ya había padecido un paro cardíaco en la Eurocopa 2021, cuando se desplomó en el encuentro entre Dinamarca y Finlandia.
  • Tras el incidente, Eriksen aseguró que se encuentra bien, destacó el funcionamiento de su desfibrilador y afirmó que ahora está enfocado en recuperarse.

Christian Eriksen se desplomó durante un amistoso internacional entre Dinamarca y Ucrania. Corría el segundo tiempo y los daneses estaban al frente 2-1, cuando de pronto el mediocampista empezó a tocarse el pecho. Apenas unos instantes después cayó desplomado y el partido se paró de inmediato. El equipo médico actuó de manera veloz y pudo atender de manera satisfactoria al jugador.

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Dinamarca Eriksen
Los jugadores de Dinamarca conmovidos por la situación.

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Desde 2021, Eriksen lleva implantado un desfibrilador automático. Este pequeño dispositivo se encuentra colocado debajo de la piel del pecho y está conectado al corazón, de esta manera monitorea su ritmo cardíaco y emite una descarga eléctrica de manera automática si detecta una arritmia.

Horas después del partido el médico de la Selección de Dinamarca, Morten Boesen habló sobre el estado de salud del jugador y llevó tranquilidad. “Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó rápidamente y nos pusimos en contacto con él enseguida. Ahora necesita someterse a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente”, explicó.

Cómo es la historia de Cristian Eriksen y sus problemas de salud

El futbolista de 34 años ya había sufrido una situación parecida en la Eurocopa 2021. Aquella vez, durante el partido entre la selección de Dinamarca y Finlandia por la fase de grupos, Eriksen se desplomó repentinamente sobre el césped cerca del final del primer tiempo. El mediocampista había ido a controlar un saque lateral cuando cayó inconsciente sin haber recibido ningún golpe.

Tanto sus compañeros como el cuerpo médico reaccionaron de manera inmediata. El capitán danés, Simon Kjær, acudió inmediatamente para asistirlo mientras ingresaban los especialistas. Eriksen recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y una descarga con desfibrilador sobre el campo de juego. El médico de Dinamarca confirmó posteriormente que el futbolista había sufrido un paro cardíaco y que su corazón se había detenido momentáneamente. Tras este inconveniente que casi le cuesta la vida, se le implantó un desfibrilador automático que le permitió volver a jugar al poco tiempo y que fue fundamental para el futbolista en la descompensación que sufrió el pasado domingo.

Eriksen Christian paro cardiosrrespiratorio
El primer episodio de Eriksen en la Eurocopa 2020, disputada en 2021.

El primer episodio de Eriksen en la Eurocopa 2020, disputada en 2021.

Solo 24 horas después del amistoso frente a Ucrania, Eriksen subió un comunicado a su cuenta de instagram hablando sobre su estado de salud. “Estoy bien y estoy en casa con mi familia”, arrancó. Luego se refirió a la importancia de su desfibrilador y explicó: “cómo probablemente se imaginarán, la descarga de mi DAI tuvo un gran impacto en mi, hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando más lo necesitaba”. Por último, llevó un mensaje de tranquilidad y se expresó sobre su futuro inmediato. “Por ahora estoy concentrado en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”, cerró.

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