4 de mayo de 2026 Inicio
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El ministro de Seguridad bonaerense advirtió que Pequeño Jota "tiene abogados importantes que lo respaldan"

Javier Alonso confirmó que Tony Janzen Valverde llegará al país en el transcurso de la noche y "seguramente será alojado en alguna unidad del Servicio Penitenciario Federal", donde aguardará la primera declaración indagatoria.

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El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, advirtió este lunes que Tony Janzen Valverde, conocido como Pequeño Jota, "tiene abogados importantes que lo respaldan", ya que pertenece a "una organización que tiene poder económico".

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.
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Alonso confirmó que Pequeño Jota llegará al país en el transcurso de la noche y "seguramente será alojado en alguna unidad del Servicio Penitenciario Federal", donde aguardará la primera declaración indagatoria frente al juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez.

"Va a estar llegando en el transcurso de la noche. La declaración de mañana va a ser por vía electrónica. Veremos cuál es su posición, si va a hablar o se va a negar a declarar. Sabemos que tiene abogados importantes que lo respaldan. Es una organización que tiene poder económico", señaló Alonso, en diálogo con Daniela Ballester y Julián Guarino en El Diario.

"Tenemos once detenidos, tres prófugos y esperamos que la causa avance. Nosotros creemos que esta es una estructura criminal que llevó adelante el secuestro de las chicas, el homicidio y el ensañamiento. Mañana empezará la indagatoria a este detenido, que es el último que nos faltaba", añadió.

Alonso remarcó que el móvil que determinó la justicia provincial y federal es que "esta estructura dedicada al narco montó todo este crimen para tratar de recuperar droga que les habían sustraído y generar una represalia sobre una de estas chicas, que ellos creen que fue la persona que dio la información de dónde estaba la droga".

"Tenemos probado que (Pequeño Jota) estuvo en la escena del crimen. Para nosotros uno de los autores intelectuales es Señor Jota, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, que la Cámara Federal de San Martín le dio una falta de mérito en función de las pruebas. Tiene un pedido de extradición a Perú para ser juzgado por narcotráfico. Es un narco muy pesado de Perú que trae cocaína a la Argentina", concluyó el funcionario bonaerense.

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