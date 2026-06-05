El club del que la leyenda del rock era hincha lo homenajeó con una publicación en sus canales oficiales utilizando una frase que pertenece al prólogo del disco La mosca y la sopa (1991) de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Boca despidió este viernes a Carlos Alberto "Indio" Solari que falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir y conmocionó a todo el rock nacional. El club del que el artista era hincha lo homenajeó con una publicación en sus canales oficiales utilizando una frase que pertenece al prólogo del disco La mosca y la sopa (1991) de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Banderas en tu corazón": la fuerte conexión entre el hincha del fútbol y las letras del Indio Solari

"Allá, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar...) Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros . Gracioso y valiente. Hasta siempre Indio", publicó el Xeneize en X.

El Indio no solo quedó enmarcado por la música y el rock, es que, otra de sus pasiones fue el fútbol y nunca ocultó el amor por su querido club, Boca Juniors. “Yo soy hincha de Boca. El partido de Boca lo agarro así sea el cumpleaños de nadie. Acá se para todo”, expresó en una entrevista.

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Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto… pic.twitter.com/Aj2XwfNcCI — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 5, 2026

De esa manera, siempre tuvo una debilidad la otra cultura popular argentina y los futboleros también lo respetaron. A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), despidió a "una voz que se volvió bandera popular" y reconoció que su muerte "golpea mucho más allá de la música".

“Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas, en un lenguaje común capaz de unir generaciones enteras detrás de una camiseta”, expresó en un comunicado la Asociación del Fútbol Argentino.

La despedida del fútbol argentino al Indio Solari

En la sentida despedida, la AFA indicó que “pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero”, destacando así que “melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia”.

“En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos. Su vínculo con el fútbol nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas”, mencionaron y agregaron: “Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Y el Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar”.