Para "Bichi" Borghi el mal momento de la selección chilena se debe a la llegada de las SAD

Elecciones en Racing: no habrá lista de unidad y Diego Milito será acompañado por Hernán Lacunza y un congresal peronista

"Al no haber trabajo, inversiones, esto es lo que está pasando y las consecuencias que tiene. Yo no quiero meterle la culpa a los clubes, pero las Sociedades Anónimas tienen poco trabajo en cadetes e inferiores. No sabemos quienes son los presidentes de los clubes o los dueños", cuestionó el exjugador de Argentinos Juniors y River en una entrevista en DSports.