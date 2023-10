Papu Gómez rompió el silencio tras su doping positivo: "Nunca he tenido..."

A través de su cuenta de Instagram, el Papu Gómez comenzó por confirmar la noticia: "Me fue notificada la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un período de dos años ". Así, no podrá jugar al fútbol durante dos temporadas, lo que podría generar que se retire de la actividad profesional .

De igual manera, señaló: "Desde siempre me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje". Pero esto no fue lo único, sino que en el tercer ítem aseguró que nunca tuvo ni tendrá la intención de "recurrir a una práctica prohibida".

Papu Gómez Monza Papu Gómez había firmado su contrato con Monza hace pocas semanas. Instagram

En cuanto a la razón del doping positivo, reveló que fue por el jarabe para la tos de su hijo pequeño. Al respecto, remarcó: "Por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada. El uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y en ningún caso mejora el rendimiento".

Para finalizar, el Papu Gómez hizo énfasis en que no se quedará de brazos cruzados: "He puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa". Así, dejó en claro que no se retira del fútbol y quiere seguir ejerciendo su profesión a pesar de no estar en la Selección argentina.