Papu Gómez fue contundente: ¿Se retira del fútbol o sigue?

"Obviamente triste y arrepentido, un accidente doméstico, pero después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y con el Sevilla, y nunca pasó nada, siempre negativo. Siempre traté de ser un ejemplo adentro y afuera de la cancha, creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo", afirmó el exfutbolista de la Selección argentina. Esto último recordó a las redes sociales la polémica que vivió con los campeones del mundo.

Para finalizar, Papu Gómez habló del tema en cuestión: "Así que no me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas. Voy a seguir entrenándome solo y ojalá que mis abogados puedan solucionar el tema". Con estas palabras, reveló que no pierde la esperanza con levantar la sanción.