A qué hora son y cómo ver en vivo las inauguraciones del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá este viernes 12

Los datos clave sobre la televisación y el cronograma de los espectáculos artísticos que darán comienzo a la competencia futbolística en los estadios norteamericanos.

El puntapié inicial del Mundial 2026 estará acompañado este viernes, tras la apertura en México del jueves, por dos imponentes celebraciones artísticas que se llevarán a cabo en simultáneo en las otras sedes norteamericanas. Los comités organizadores de Los Ángeles, Estados Unidos, y Toronto, Canadá, diseñaron espectáculos que fusionarán la identidad cultural de cada país con tecnología de última generación.

En suelo estadounidense, el epicentro de los festejos se concentrará en el imponente Los Angeles Stadium de Inglewood , un escenario reconocido por su infraestructura de vanguardia. La producción del evento confirmó una grilla de conciertos de nivel internacional que reunirá sobre el escenario a figuras de renombre global como Katy Perry, Future, Anitta y LISA .

Por su parte, el BMO Field de Toronto albergará la ceremonia correspondiente al debut del seleccionado canadiense en la competencia. El espectáculo en territorio norteño estará fuertemente enfocado en la diversidad cultural y las tradiciones locales, contando con la participación destacada de artistas autóctonos y exhibiciones artísticas . Ambos recintos abrirán sus puertas con varias horas de anticipación para garantizar el ingreso ordenado del público a estas históricas galas de apertura.

Para los espectadores que sigan el evento desde Argentina, el inicio de este espectáculo inaugural y el posterior compromiso deportivo está programado para las 14.30 horas , momento en que comenzará oficialmente la actividad en el estadio canadiense. momento en que comenzará oficialmente la actividad en el estadio canadiense y se abrirá el telón de un mes a puro fútbol en la parte más alta de Norteamérica .

selección canada Redes sociales

Las alternativas para ver show y el partido del combinado norteño son TyC Sports y DSports en la televisión tradicional, mientras que aquellos que prefieran las plataformas digitales tendrán la opción de acceder vía streaming por medio de la aplicación DGO garantizando una cobertura completa para no perderse ningún detalle del debut.

La inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos: hora y TV

El inicio de este espectáculo inaugural en suelo norteamericano está programado para las 20.30 horas de este viernes 12 de junio. El imponente Los Angeles Stadium de Inglewood abrirá sus puertas con bastante anticipación para dar comienzo a la última gran gala de apertura de la fase de grupos, que precederá al debut oficial del conjunto anfitrión en la competencia futbolística.

EEUU

El show musical y de entretenimiento se podrán seguir en directo por televisión tradicional a través de las señales de Telefe, DSports y TyC Sports para todo el territorio nacional. En tanto, aquellos usuarios que prefieran volcarse a los dispositivos móviles o pantallas digitales tendrán la opción de sintonizar la transmisión en vivo por streaming mediante las aplicaciones de DGO y Disney+, asegurando una cobertura total.