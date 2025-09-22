22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Con apenas 18 años, el delantero del Barcelona es parte de la renovación del fútbol europeo y empieza a perfilarse como candidato al Balón de Oro.

Por
Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Con apenas 18 años, el futbolista español Lamine Yamal volvió a levantar el Trofeo Kopa como mejor futbolista sub-21 del planeta, un premio que revalida por segundo año consecutivo y que lo posiciona como uno de los candidatos a ser el mejor del mundo.

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.
Te puede interesar:

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

No hubo sorpresas en la gala de France Football. El delantero del Barcelona era el candidato indiscutido y terminó imponiéndose a una nómina que incluía a su compañero Pau Cubarsí, a los parisinos Joao Neves y Désiré Doué, y al central del Real Madrid Dean Huijsen. Nombres de peso, pero que poco pudieron hacer frente al magnetismo de Yamal, convertido en líder de la nueva camada de cracks.

El 2025 de Lamine viene siendo soñado: fue figura central en el Barcelona de Hansi Flick, brilló junto a Raphinha y Pedri, y resultó determinante para la triple conquista de Liga, Copa del Rey y Supercopa. Quedó a un paso de la final de Champions, el Inter lo eliminó en semifinales, pero aun en la derrota su nivel fue de los más altos de la temporada europea.

El dato que sorprende: Yamal todavía tiene edad para competir en tres ediciones más del Trofeo Kopa, aunque su horizonte ya no se mide en galardones juveniles. Su nombre empieza a sonar con fuerza para el Balón de Oro, donde también figura como nominado.

En el escenario, el joven agradeció al club, a la selección española y a su familia. Además dejó una declaración que ilusiona a los hinchas culé: “Espero poder seguir trabajando y conseguir muchos más”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro luego de su gran año con PSG.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro: se impuso a Lamine Yamal

Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

El tormento atraviesa River y que Gallardo no esperaba para la seguidilla de partidos

Messi tendría definido su futuro a nivel clubes.

Solo faltan detalles: Messi jugaría en este equipo en 2026

Iván Gómez festeja un golazo que no olvidará jamás.
play

Boca se durmió, empató con Central Córdoba 2-2 en La Bombonera y dejó escapar la chance de ser líder

La Selección argentina ya se prepara para el Mundial 2026.

Atención: por qué el 10 de octubre es una fecha clave para la Selección argentina

Independiente y San Lorenzo empataron 1-1.
play

Independiente sigue sin ganar en el Clausura: empató 1-1 con San Lorenzo en Avellaneda

Rating Cero

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

play

Paloma Mami: la "muñeka" que rompió la caja del género urbano

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.
play

De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación.
play

Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar"

Hay una razón por la cual la primera película de Iron Man aparece y desaparece de todos los servicios de Streaming, incluyendo Disney Plus: la casa del ratón más famoso del mundo no levantó el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que fueron ellos solos con la ayuda de la Paramount.

De mendigos a millonarios: Marvel había puesto en venta a sus héroes por pocos millones antes de llegar al éxito con Iron Man

últimas noticias

Donald Trump censuró a un periodista de CNN: Tú eres noticias falsas

Donald Trump censuró a un periodista de CNN: "Tú eres noticias falsas"

Hace 14 minutos
Thiago Medina junto a Camilota.

Camilota se quebró al hablar de la salud de Thiago Medina: "Les pido que oremos por él"

Hace 21 minutos
Javier Milei se reunirá con la directora del FMI y con el Tesoro de Estados Unidos.

Javier Milei parte a Estados Unidos con el objetivo de materializar el eventual préstamo del Tesoro

Hace 23 minutos
Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo

Guzmán criticó el préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

Hace 33 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre

Hace 38 minutos